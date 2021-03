Datos del PSOE: Margarita Robles gana popularidad entre un 30% de los votantes del PP en Madrid

Dirigentes del PSOE apuestan por Margarita Robles como candidata a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid si se celebran el próximo 4 de mayo. Moncloa y Ferraz manejan datos que colocan a la ministra de Defensa en posición de clara ventaja con respecto a otros miembros del Gobierno para una nueva ‘operación Illa’.

Fuentes próximas a Ferraz admiten a Confidencial Digital que la opción de la candidatura de Robles se barajaba para 2023, cuando estaban previstas las elecciones en Madrid. Reconocen que ahora se ha recuperado de urgencia esta idea tras la inesperada decisión de Isabel Díaz Ayuso de adelantar los comicios.

Recuerdan que Margarita Robles ya fue sondeada en 2019 para que fuera candidata en el Ayuntamiento de Madrid, pero rechazó esta posibilidad que vuelve ahora para la Comunidad. Su lealtad a Pedro Sánchez es indiscutible y esa circunstancia es de sobra conocida por el propio presidente del Gobierno.

El objetivo de Moncloa y Ferraz es buscar un candidato fuerte, con ascendencia sobre los ciudadanos del centro político y buena imagen, en una operación parecida a la Salvador Illa en Cataluña.

En la dirección del partido se insiste en que hace falta un “efecto Illa” en Madrid para desbancar al centroderecha del Gobierno, “aprovechando que Díaz Ayuso es una gran movilizadora del votante de izquierdas”, aunque por ahora se mantiene la candidatura de Ángel Gabilondo. “Un mejor presidente que candidato o líder de la oposición”, lamentan en el PSOE.

Estudios internos del PSOE

Las fuentes de la Ejecutiva socialista, a las que ha tenido acceso ECD, asumen que la decisión sobre el candidato definitivo la tomará un núcleo muy reducido en Moncloa y Ferraz, entre ellos el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez, e Iván Redondo, su jefe de Gabinete.

En ese contexto, explican que los asesores del presidente han comenzado a analizar varios sondeos demoscópicos recientes, tomando sobre todo datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero también de encuestas publicadas en prensa.

Se tiene en cuenta que, en caso de una sustitución de Gabilondo, la decisión no se puede demorar “más allá de la Semana Santa”, que es cuando el PSOE prevé que se haya resuelto el embrollo jurídico que mantiene en el aire las elecciones convocadas por Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo tras la presentación de las dos mociones de censura.

Foco puesto en Margarita Robles

Así, el foco de los estudios se ha centrado en analizar la valoración por parte de los madrileños de todos los ministros socialistas del Gobierno de Pedro Sánchez. Y especialmente, reconocen, se ha puesto el foco en la popularidad que goza Margarita Robles en la Comunidad de Madrid entre los votantes de los distintos partidos.

No se ha pasado por alto que sus intervenciones públicas, en las que siempre ha mostrado un talante moderado, con sentido de Estado y huyendo de las polémicas políticas, le ha valido el elogio de simpatizantes de todas las ideologías.

Tampoco se olvida que es el único miembro del Ejecutivo de coalición que se ha granjeado las alabanzas del centroderecha, incluso de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, por su gestión de la pandemia desde el Ministerio de Defensa.

Se destaca el apoyo del Ejército en las residencias de mayores de Madrid en el pico de la primera ola del Covid, o la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la gestión de la borrasca ‘Filomena’, que bloqueó durante días la capital por la nieve el pasado mes de enero. Una intervención de la UME que llegó sin ser solicitada.

Ha ganado popularidad entre el PP

Según las fuentes consultadas, los estudios que ha realizado el PSOE sobre la valoración de los ministros para lanzar una nueva “operación Illa” han constatado que el 26,8% de los madrileños aseguran que su opinión sobre Margarita Robles “ha mejorado” a raíz de la pandemia, frente a otro 30,9% que responde que para ellos es “peor”.

Pero el análisis ha arrojado otro dato que consideran “relevante” y se ha puesto en valor en la dirección socialista. De manera favorable a la ministra de Defensa contestan: el 31% de los votantes del PP, el 37% de los del PSOE, y el 42 por ciento de los electores de Unidas Podemos, que son los que más positivamente valoran su trabajo.

Por tanto, Robles ha ganado popularidad en los últimos meses entre los madrileños que votaron al PP, es decir a Isabel Díaz Ayuso, en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2019.

También llama la atención que aquellos que se decantaron hace año y medio por Unidas Podemos, ahora valoran de forma positiva a la titular de Defensa, lo que contrasta con la animadversión de los líderes del partido de Pablo Iglesias contra ella en las luchas internas dentro del Gobierno de coalición.

Hay que recordar que, en los últimos meses, Robles ha desautorizado en varias ocasiones al vicepresidente segundo. Ataques al Rey, muertes en las residencias, inversión en Defensa, discrepancia por algunas directrices para el control de los medios de comunicación… han sido algunos de los puntos en los que ambos dirigentes han aireado sus desavenencias en medio del silencio de Pedro Sánchez.

La gestión de la crisis del Covid

Con todo, en Ferraz recuerdan que la popularidad de la ministra de Defensa se ha disparado durante la crisis del coronavirus. Robles se ha convertido en el miembro del Gobierno mejor valorado en la historia de la Democracia, alcanzando un 7,2 de nota media en la valoración de los líderes políticos por parte de los españoles.

Destacan que se trata de una marca jamás alcanzada por cualquier otro ministro de ninguno de los Ejecutivos, según la serie del CIS, iniciada en 1979.

El discurso del Palacio de Hielo

Por encima de todo, en el PSOE resaltan que la participación de los tres cuerpos del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la “operación Balmis”, que es como se denominó a la misión desplegada durante la vigencia del primer estado de alarma, ha jugado completamente a su favor.

Fuentes socialistas aseguran que Margarita Robles se terminó de ganar a la opinión pública madrileña en la clausura de la morgue improvisada en el Palacio de Hielo. Con los pies en la gélida pista que había guardado los cadáveres de cientos de ciudadanos fallecidos en la Comunidad de Madrid por el coronavirus, alzó la voz:

-- “Lo único que puedo decir, ya sé que no es un consuelo, es que quienes han estado en este Palacio, estos hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida pero que sepan que, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UME, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos”, declaró con visibles muestras de emoción.

Marlaska queda lejos de Robles

Pero los datos que arroja el estudio pormenorizado de Moncloa y Ferraz no se pueden atribuir sólo a la tradicional popularidad que alcanzan los ministros de Defensa.

En el PSOE explican que, según el histórico del Centro de Investigaciones Sociológicas, los titulares de su departamento suelen ser los cuartos en popularidad, nunca por debajo del 4,5, justo por detrás de Exteriores, Economía e Interior.

Precisamente, destacan, la ventaja de Margarita Robles ha venido a perjudicar dentro de la elección de un ministro para Madrid a Fernando Grande-Marlaska, que ocupa la segunda posición en la valoración de los madrileños, pero lejos de la titular de Defensa.

El nombre de Grande-Marlaska ha sonado también en otras ocasiones como candidato socialista a la alcaldía de la capital. Por ejemplo, en las últimas municipales de 2019 para enfrentarse a la también jueza, Manuela Carmena, líder entonces de Mas Madrid.