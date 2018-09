Datos del PSOE. Sánchez gana pero la derecha suma más que la izquierda

Pedro Sánchez se mantiene con la idea de intentar agotar la legislatura, pese al desgaste padecido la semana pasada y las dificultades para aprobar los Presupuestos de 2019. Pese a ello, en el PSOE empiezan a analizar diferentes encuestas para saber qué le depararía al partido en caso de confirmarse un adelanto electoral.

En Ferraz, en ese sentido, no han querido lanzar las campanas al vuelo pese al último barómetro del CIS, que situaba a los socialistas como primera fuerza política, muy por encima de PP y Ciudadanos, a los que aventajaría en más de 9 puntos. Ese estudio, no obstante, no se corresponde con la apreciación actual del electorado.

Así lo reconocen al Confidencial Digital expertos demoscópicos del partido, que advierten de las particularidades de la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas a principios de agosto: “El sondeo se hizo en el mejor escenario que tenía el PSOE. Ahora hay que ver cómo han evolucionado esas tendencias”.

En ese sentido, las mismas fuentes añaden que la caída en picado de los populares en ese estudio es algo ficticia. En primer lugar, porque el estudio se hizo después de la caída de Rajoy y, sobre todo, porque “el PP siempre tiene mucho voto oculto”.

Pese a ello, y más allá de la distancia que el CIS daba a los socialistas con respecto a PP y Ciudadanos, en Ferraz han podido confirmar que el voto directo al partido que apuntaba el barómetro sí se está manteniendo: “Con los datos en bruto de esa y otras encuestas, el PSOE se dispara en intención directa de voto, con 20 puntos más respecto a las últimas elecciones”.

“Suman más las derechas”

Con todo, en el PSOE reconocen que, a día de hoy, el escenario “más realista” para el partido es el que anunció la agencia demoscópica Celeste Tel en el estudio publicado a mediados del mes pasado. Desde Ferraz afirman que, a día de hoy, el partido estaría 3 puntos por delante del PP y que, por tanto, se mantendría en primera posición:

--“Estamos primeros y mucho mejor que en 2016. El PP mejor que hace seis meses, pero peor que en 2016. Ciudadanos, justo al revés”.

Sobre Ciudadanos, los expertos demoscópicos afirman que, tal y como apuntan todas las encuestas, va a mejorar con creces los resultados de las últimas generales. No obstante, “su intención de voto ha bajado paulatinamente desde el boom de las elecciones catalanas”.

Con todos los datos recopilados por Ferraz, la principal preocupación de los socialistas está en la formación de los posibles bloques después de las elecciones: “La alianza de PP y Ciudadanos suma 45 puntos, mientras que la de PSOE y Podemos se queda en 42. Muy parecido a las últimas generales”.

Este escenario provoca cierta inquietud en un partido que ve que, pese a su crecimiento en las encuestas, no tendría garantizado gobernar por el declive de Podemos: “Nosotros estamos en el 27%, pero Podemos no pasa del 15%... y ahí está el problema. Es algo particular, porque la siempre ha sumado más que la derecha”, afirman las fuentes consultadas.