Las tres razones del PP para llegar a La Moncloa: alcanzará los 160 escaños porque habrá un 10% más de votantes que el 28-M y sin candidaturas locales

De izquierda a derecha. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida.

El Partido Popular se ve cada vez más cerca de llegar a La Moncloa. Los cálculos que manejaban en Génova en marzo pasaban por obtener un buen resultado el 28-M. "Creemos que recibiremos un impacto positivo, a nivel de marca", auguraban hace tres meses, y ponían cifras sobre la mesa: "Aupará a Feijóo hasta siete escaños más" de los entre 142 y 150 que pronosticaban sus encuestas internas. Pero el éxito rotundo de las elecciones autonómicas y municipales ha superado sus expectativas, que ya se sitúan cercanas o por encima de los 160 diputados.

Alternativa seria de Gobierno

El objetivo principal de Génova era introducir un concepto clave en el electorado: el PP como alternativa seria y fiable de Gobierno. El trabajo de la dirección nacional ha estado dirigido en esa línea y contaban con poder concluir esa misión el 28-M. El resultado electoral del domingo confirmó ese marco mental que cúpula del PP se ha forzado por instalar.

Pero el respaldo de los ciudadanos ha sido mayor del esperado hace algunos meses. Si entonces calculaban que la imagen de victoria se extendería por toda España e inflaría el apoyo a Feijóo en ocho escaños, ahora las previsiones son, incluso, mejores. La dirección del partido, manejaba encuestas en marzo que daban la victoria al PP en los comicios nacionales con entre 145 y 150 escaños. Sumado a los ocho que pensaban sumar tras las elecciones, alcanzarían los 158. Sin embargo, ahora los pronósticos podrían incluso superar los 160 escaños.

Diferencia entre municipales y generales: 10% más de votantes y sin candidaturas locales

El PP ha obtenido más de siete millones de votos en las elecciones municipales del pasado domingo. A pesar de haber arrasado, si se trasplantasen dichos apoyos al 23-J, los resultados serían insuficientes para conseguir una mayoría, incluso sumando con Vox.

Sin embargo, las votaciones locales nada tiene que ver con las generales. Aunque es cierto que tradicionalmente quien ha ganado los ayuntamientos termina llegando a La Moncloa, hay varios factores que prevén un aumento de los apoyos de aquí a 23 de julio.

En primer lugar, la participación en comicios nacionales suele superar en 10 puntos a los municipales. Un granero de votos que depende también de la movilización. Y ahora mismo en las filas populares consideran que no hay mayor movilizador de voto que la oportunidad de sacar a Sánchez del Gobierno. Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido volver al periodo de mayorías absolutas de Esperanza Aguirre gracias al voto 'antisanchista', y el lema del PP es "derogar el sanchismo".

Además, hay un segundo factor que entra en escena. Muchos partidos municipales, que tienen importancia y consiguen votos o representación en los ayuntamientos, no se presentan en las generales. Una cantidad de sufragios que tendrán que decidirse por las formaciones que sí pretender para obtener escaño en el Congreso de los Diputados.

La portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, interviene en una rueda de prensa durante el seguimiento de la jornada electoral en la sede federal del PSOE, a 28 de mayo de 2023, en Madrid.

El Gobierno: Sin nada que vender

Aunque el objetivo del PP se ha cumplido y es el motor de este subidón que calcula Génova, la "comunicación defensiva" del Gobierno multiplica su efecto. Desde septiembre, el Ejecutivo ha tenido muy complicado marcar agenda y vender logros: la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, las rebajas de pena por la ley del 'solo sí es sí', el caso del 'Tito Berni', los trenes que no cabían por los túneles... Son polémicas que han acaparado la atención desde septiembre y que en el PP les permitieron oler sangre. "Se han pasado meses defendiéndose de todo lo que pasa, y con eso no convencen", analizaban fuentes de la dirección popular.

"Espaldarazo innegable"

Los resultados del domingo mejoran considerablemente las previsiones que manejaban en Génova hace pocos meses. Con los comicios regionales y locales planteados como un plebiscito, donde ETA y los pactos del Gobierno central han ocupado gran parte de la campaña, la lectura que se hace en la planta noble del PP también es nacional: "Es un espaldarazo innegable a Sánchez", afirman.

El Partido Popular ha conseguido hacerse con seis autonomías, cinco estaban administradas por los socialistas: la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja y Baleares. También han desbancado al Partido Regionalista de Cantabria después de décadas en el poder y a punto han estado de hacer caer a Emiliano García-Page que mantiene Castilla-La Mancha por un solo escaño.

Mayoría suficiente para gobernar sin Vox

Los planes el PP pasan por alcanzar una mayoría tan amplia como para que Vox no pueda entrar en el Ejecutivo. En Génova no hablan de mayoría absoluta, pero sí de que la formación liderada por Santiago Abascal tenga que prestar un número de diputados tan pequeño como para no poder reclamar ministerios ni vicepresidencias. "Si llegamos a los 160, Vox no puede pedir entrar en el Gobierno por 16 escaños", afirmaban fuentes de la dirección nacional semanas atrás.

Por otro lado, si la mayoría del PP fuese menor de lo esperado y Vox exigiese formar una coalición, los focos se sitúan en el PSOE si no hay alternativa posible. "Que Vox esté en las instituciones también es responsabilidad del PSOE, que no ha querido facilitar gobiernos autonómicos como el de Castilla y León. Ellos verán qué decisión toman".