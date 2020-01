Nueve demandas más contra la Universidad Carlos III por el caso de los ʻfalso becariosʼ

Nueve jóvenes han denunciado a la Universidad Carlos III (UC3M) por el caso de los falsos becarios en el Juzgado de lo Social de Madrid. Los becarios presentaron a finales de la semana pasada dos demandas cada uno. En una se reclama la nulidad del despido, que conlleva la readmisión y el pago de salarios de tramitación, por ser un despido colectivo. En la otra, las diferencias de salarios de los últimos doce meses, que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 euros por cada uno.

“Los que hoy son nueve, en una semana pueden ser 30”, explica el abogado laboralista que se encarga de estos casos. Los jóvenes alegan que su relación con la UC3M no era como becarios, sino que trabajaban como cualquier otro funcionario pero percibían un sueldo de 326 euros. “El horario en teoría era de una a cinco de la tarde, pero se podía ajustar con las clases”, explica a El Confidencial Digital Roberto, uno de los becarios que ha denunciado. Él trabajaba en la biblioteca de ciencias Sociales con otros seis becarios más.

Como ya adelantó este diario, la Universidad Carlos III ha contratado un bufete de abogados privado, Sagardoy Abogados, para defenderse de las demandas que tenía y las que que pudieran sumarse. Este despacho, al que pagará 90.000 euros, es especialista en casos laborales y es el mismo que ha defendido a Deliveroo en el caso de los ‘riders’ y que llevó el ERE de la compañía Cocacola.

En este momento está pendiente la resolución del recurso de la UC3M ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el despido de Gloria, la becaria que en junio ganó el juicio contra la Universidad.

La Inspección de Trabajo reclama a la UC3M 1,5 millones de euros en concepto de cotizaciones salariales por haber utilizado a 570 becarios haciendo el trabajo que debería haber hecho empleados del centro. Trabajo ha levantado acta a la universidad madrileña por el uso de estos becarios en los últimos cuatro años.

Han rescindido su contrato

En el momento de la inspección aún había 200 becarios activos, pero desde entonces la UC3M ha rescindido el contrato de todos ellos y por eso, ahora piden despido improcedente. “Después de la inspección, me llegó un mensaje al móvil en el que me daban de baja y luego otro, dándome de alta con un contrato indefinido”, cuenta Roberto. Cuando acudió después de las vacaciones de navidad a trabajar a la biblioteca le dijeron que ya no trabajaba allí.

Normalmente la Universidad Carlos III siempre renovaba las becas, en este caso no las ha renovado y tampoco ha sacado nuevas plazas para el 2020. Sobre el alta en la Seguridad Social como trabajador indefinido Roberto fue a preguntar a la UC3M: “me dijeron que ya no trabajaba allí y yo no percibo ningún salario, pero sigo dado de alta porque ellos sí van a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social”, cuenta.

No trabajaban como becarios

En las demandas, a las que ECD ha tenido acceso, se explica que los becarios estaban “sometidos a las mismas condiciones de trabajo que el resto de personal de su departamento, a excepción de la remuneración y el resto de derechos laborales. Comparte espacio de trabajo, horario, zonas comunes y periodo vacacional” con el resto de personal.

Además los jóvenes no recibían ningún tipo de formación relacionada con su carrera, simplemente hacían funciones necesarias para el funcionamiento de la UC3M. “La beca concedida no redunda en beneficio del becario, que realiza el trabajo sin actividad formativa con una formación sustancialmente inferior a la recibida por el personal de la universidad”, explica el escrito. Asimismo, para la universidad suponía “un ahorro de costes” en su plantilla al tener a estos becarios realizando funciones “necesarias para el funcionamiento de ésta”, según la demanda.

Ofertas de empleo

La Universidad Carlos III tiene ofertadas plazas de interinos en su portal, pero no se indica que estén relacionadas con el fin del contrato de los becarios. Los procesos ya estaban programados y el número de plazas están relacionadas con las tasas de reposición que deja la CAM. Aunque algunos funcionarios de la Administración explican a ECD que ahora los procedimientos podrían agilizarse porque está afectando la desaparición de algunos servicios.