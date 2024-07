Choque entre Sumar y Más Madrid sobre cómo castigar los pisos turísticos

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, saluda a la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la manifestación convocada por la Comisión 8M.

Este miércoles, Más Madrid lanzó una recogida de firmas para pedirle al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que cierre inmediatamente los pisos turísticos "ilegales". "Una de cada cuatro viviendas en el centro de la ciudad son turísticas", aseveran desde el partido regionalista, aunque no explican por qué consideran que estos arrendamientos incumplen la ley.

Menos de 24 horas después, Sumar —la formación que engloba a Más Madrid a nivel nacional— ha 'contraprogramado' la iniciativa con una similar: una recogida de firmas, pero con el objetivo de subir los impuestos a los pisos turísticos —sin especificar si se refiere a los legales o a los denominados como "ilegales" por parte de Más Madrid— en vez de exigir su cierre.

Más Madrid, a por 6.400 firmas

La formación liderada por Mónica García, ministra de Sanidad, no ha coordinado con Sumar la iniciativa y han terminado coincidiendo en la idea en apenas 24 horas, aunque con metas distintas. Mientras Sumar muestra un perfil más conservador, en Más Madrid quieren cerrar cuanto antes todos los pisos turísticos que considera fuera de la ley. Desde el partido aseveran que "las viviendas de uso turístico se han incrementado más de un 400%" y sostiene que los pisos turísticos ilegales en la ciudad de Madrid "son más de 25.000".

El objetivo marcado por el partido es alcanzar las 6.400 firmas. Habitualmente, estas metas van por tramos. Una vez se alcanza dicha cifra, se reimpulsa la campaña pidiendo más con un nuevo objetivo. Así lo ha hecho Sumar, por ejemplo, con la recogida de firmas para forzar a la patronal a aceptar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Hasta la fecha, Más Madrid ha conseguido 4.171 firmas en apenas dos días.

Perfil propio de las formaciones englobadas en Sumar

La vivienda supone uno de los pilares fundamentales en el programa de las fuerzas progresistas, tanto para Más Madrid como para Sumar y todas las organizaciones englobadas en ella. Pero dentro del mismo espacio, los partidos quieren mantener un perfil propio, no diluirse dentro de Sumar.

Precisamente, las críticas internas convulsionaron el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la verticalidad de sus decisiones. "Se están convirtiendo en Podemos", aseveraban desde los partidos que concurrieron con Sumar en las pasadas elecciones generales. Las formaciones periféricas han pedido más protagonismo y mayor peso en las decisiones de la formación antes encabezada por la ministra de Trabajo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La nueva dirección de Sumar acepta repartir el poder y celebrará primarias para elegir todas las listas electorales, no solo a quien la encabece. Centro de esta pugna interna por no perder importancia, los partidos regionales se han enfrentado a la implantación de Sumar en sus territorios. Más Madrid no ve con buenos ojos que la formación fundada por Díaz se asiente en Madrid, donde lleva años superando al Partido Socialista y rechaza tener que depender ahora de una nueva formación tras su ruptura con Podemos.

Incluso en Izquierda Unida sospechan que la formación de Mónica García ha exigido a Sumar que les ceda todo el protagonismo en la Comunidad; a lo que IU ha contestado amenazando con romper con Sumar si acepta este órdago.

Sumar asume que los partidos tienen vida propia

Sumar, en cambio, no ve con malos ojos ceder gran parte del protagonismo en la Comunidad Valenciana a Compromís, en Cataluña a En Cómù Podem, o en Madrid a Más Madrid. Por lo que no ven un problema en que estos partidos lideren las propuestas progresistas en sus territorios y aceptan que tienen vida propia, aunque no coincidan con lo que plantee Sumar a nivel nacional. De ahí que Sumar lance una recogida de firmas sobre vivienda, aunque el objetivo de la misma no coincida con la prioridad para Más Madrid en esta misma materia.

Sumar pide subir impuestos estando en el Gobierno

La iniciativa de Sumar pasa por subir los impuestos al alquiler, no se centra en prohibirlos. Bien es cierto que las propuestas para atajar el problema de la inflación en la vivienda es más que variada en función del partido progresista que las proponga. Mientras Sumar se mantiene más cauta que Más Madrid, el PSC ha prohibido Airbnb en Barcelona a partir de 2025.

La recogida de firmas la impulsa el diputado de Sumar en el Congreso y responsable de Economía y desigualdad en el Grupo Ejecutivo de la formación, Carlos Martín Uriza, y plantea subir el IVA de los pisos turísticos hasta el 21%; así como "aumentar el IRPF y el Impuesto de Sociedades a las viviendas situadas en zonas tensionadas cuando no estén habitadas", según reza el texto de la recogida de firmas.

Sin embargo, algunas comunidades autónomas, como Madrid, están poniendo trabas a la aplicación de medidas en "zonas tensionadas" al no considerarlas como tal, según los baremos del gobierno regional.