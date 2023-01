La ley del “solo sí es sí” provoca un descalabro en Podemos: pierde 15 de los 35 escaños en el Congreso.

Irene Montero y el núcleo duro de Podemos se resisten a aceptar los cambios que quiere imponer el PSOE en la ley del “solo sí es sí”. Pero, al mismo tiempo, un sector del partido morado está dispuesto a hacer lo que sea necesario para revertir la situación. Las rebajas de condenas les han hundido en dos meses por debajo de los 20 escaños.

Fuentes de la dirección de Podemos admiten en privado a Confidencial Digital que los más de 300 delincuentes sexuales que han visto rebajadas sus penas desde la entrada en vigor de la ‘ley del sólo sí es sí’, impulsada por Irene Montero y el Ministerio de Igualdad, están lastrando las expectativas electorales de la formación morada.

Admiten que las últimas encuestas de cara a las elecciones generales dan como vencedor al PP, estiman una mayoría absoluta para la derecha y el PSOE contiene su caída gracias al desplome de Podemos.

No asumir todo el desgaste

En los últimos días, el mensaje del PSOE ha sido claro. La ley del “solo sí es sí” se va a cambiar… sí o sí. Los socialistas se han propuesto frenar cuanto antes el desgaste, a cuatro meses de las elecciones de mayo. En la parte socialista del Gobierno reconocen a ECD que ahora se busca dar “un golpe de efecto político, para dar la sensación de que se hace algo”.

Mientras tanto, el sector de Podemos se niega a asumir el papel de “partido perdedor”. Advierten de que no están dispuestos a dar su brazo a torcer con la reforma de la ley del “sólo sí es sí” a no ser que sea Pedro Sánchez quien asuma los fallos que “nosotros no vamos a reconocer”, aseguran. Y “eximiendo siempre a Montero de cualquier responsabilidad”, rematan.

El desgaste electoral preocupa, y mucho, a la dirección de la formación morada. Por ello, admiten que se van a resistir a asumir en solitario el coste político de aceptar que la ley está mal hecha.

Estudios con datos de encuestas

Según reconocen a Confidencial Digital dirigentes de Unidas Podemos, el núcleo duro del partido morado lleva semanas analizando al detalle los diferentes sondeos publicados en medios de comunicación. Especial atención se ha dado a las respuestas incluidas en los trabajos del CIS (el más completo) para intentar establecer cómo afrontaría el partido unas nuevas generales.

Los equipos de Irene Montero e Ione Belarra coinciden en señalar que, en los últimos meses, la tendencia “alcista” del PSOE les ha perjudicado en esos estudios demoscópicos.

Pero la constatación de que esas tendencias se mantienen en el tiempo, en paralelo a una caída paulatina de la marca Unidas Podemos, ha hecho activar todas las alarmas.

La coalición está “en caída libre”

En la cúpula del partido morado manejan, con datos concretos, que la pérdida de votos no solo se produce en las autonomías. Unidas Podemos, que llegó a tener 71 escaños en 2016, ostenta hoy una vicepresidencia y cuatro ministerios, pero apenas 35 diputados en el Congreso y cada vez menos peso territorial.

En las últimas elecciones generales, que se celebraron en noviembre de 2019, Podemos ya cosechó su peor resultado desde sus primeras generales en 2015.

El anuncio del acuerdo con el PSOE para formar un Gobierno de coalición apenas 48 horas después de la jornada electoral convirtió en una aparente victoria lo que había sido un mal resultado electoral.

Las fuentes consultadas en Unidas Podemos reconocen en privado a ECD que la formación lleva en “caída libre” desde hace prácticamente dos años. “Pero ahora llevamos dos meses en los que nos estamos desangrando”, han admitido en privado dirigentes del partido morado a cargos del PSOE.

Pierden la mitad de los escaños

Por si esto fuera poco, advierten de que sus prospecciones internas anticipan que “todavía no se ha tocado fondo” porque asumen que el coste electoral por el goteo de rebajas de condena va a continuar. Por ello, realizan un pronóstico mucho más negativo que el elaborado por la gran mayoría de las encuestas publicadas.

En la cúpula de la formación admiten a Confidencial Digital que el desplome que arrojan sus estudios es “considerable” y que implicaría una notable pérdida de escaños en el Congreso si hoy se celebrasen unas elecciones generales en España. Algunos cálculos internos sitúan en estos momentos a Unidas Podemos por debajo de los 20 diputados, 15 menos de los actuales 35.

Un experto demoscópico que asesora a la formación morada explica que la Ley d’Hont “premia a los que suben mucho en intención de voto, pero también castiga a los que sufren un descenso brusco de apoyos”.

Una “inquietante” sangría de votos

Frente al mayor poder que ha tenido nunca Podemos en Madrid, como socio del PSOE en el Gobierno central, el partido que dirige Ione Belarra se desmorona por el resto de España.

Tras perder la representación en Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria, ahora cuentan también con quedar fuera de un buen número de parlamentos autonómicos y ayuntamientos tras las elecciones de mayo.

El partido continúa la caída en las urnas que sufre desde 2015, año en el que se presentaron por primera vez a unas generales, y desde las autonómicas de 2016, cuando llegaron a ser segunda y tercera fuerza en Galicia y Euskadi, respectivamente. Reconocen la “inquietante” pérdida de apoyos que están sufriendo en estos momentos.

La remontada se ve ahora “difícil”

Ante la incertidumbre que generan estos datos, desde la dirección de Podemos van a animar a su militancia a la movilización. Se trata de “remontar” y revertir las previsiones de las encuestas, tal y como sucedió en otros comicios pasados con los estudios demoscópicos en contra.

Asumen, no obstante, que la situación esta vez es totalmente diferente. En anteriores crisis, Podemos figuraba como el primer o el segundo partido en intención directa de voto o, lo que es lo mismo, como la opción prioritaria de los votantes sin la “cocina” posterior de los sociólogos. Ahora, la mayoría de los sondeos les sitúan en cuarto lugar.