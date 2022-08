El desmentido de Sánchez sobre la crisis de Gobierno inquieta aún más a los ministros

Pedro Sánchez guarda con celo una posible crisis de gobierno en el arranque del curso político y dispara la inquietud de sus ministros. El presidente solo asegura que no es prioritaria una reestructuración de su gabinete, pero no da más pistas y mantiene en secreto sus movimientos.

Mientras tanto, el Gobierno y el PSOE son ahora mismo un hervidero. Ministros y dirigentes son conscientes de que Sánchez prepara una remodelación del gabinete, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo la materializará, ni si comportará una reducción de departamentos, ni qué alcance tendrá finalmente, aunque se espera profunda y que le sirva para dotar de mayor empaque “político” a su equipo.

Y esa incertidumbre es la que ha llevado a inquietud a los miembros del Ejecutivo, según admiten a Confidencial Digital varios de ellos en las últimas horas, que no saben si podrán continuar con su agenda y proseguir con sus proyectos.

Sánchez ha hablado de “intoxicaciones”

Sánchez ha achacado a “intoxicaciones” las voces que señalan que estaría barajando una remodelación en el Gobierno. “No entra en mis planes hacer ninguna crisis de Gobierno”, afirmó durante una comparecencia desde La Palma, este martes.

En su décima visita a la isla desde la erupción del volcán Cumbre Vieja, en septiembre de 2021, Sánchez rechazó este escenario, ensalzando la estabilidad del Ejecutivo y el trabajo de los actuales ministros. “Este es un Gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura, estoy orgulloso del trabajo de todos los ministros”, aseguró.

Crisis nueve días después de negarla

Pero algunos ministros, a los que ha tenido acceso ECD, recuerdan estos días desde su retiro veraniego que esa es la misma respuesta que dio el presidente en julio del año pasado, solo nueve días antes de su revolución en el Consejo de Ministros.

Sánchez desmanteló entonces buena parte de su Ejecutivo en una profunda crisis, en la que figuras tan relevantes como la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, o el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y hasta su jefe de Gabinete, Iván Redondo, dejaron sus puestos. Eran pesos pesados y su salida fue inesperada hasta en algunos círculos del PSOE.

Apenas nueve días antes de esta crisis de Gobierno, en una entrevista en La Sexta, Pedro Sánchez rechazó este escenario de forma tajante, usando las mismas palabras que ha vuelto a emplear este martes en La Palma. “No está en mis planes”, aseguró.

También negó los cambios en el PSOE

A día de hoy, el presidente sostiene incluso que ni siquiera ha “pensado” en una nueva remodelación”.

Sin embargo, en el Gobierno y en el PSOE recuerdan que el 25 de junio, preguntado en rueda de prensa sobre si contemplaba nuevos cambios en el Ejecutivo o en la cúpula del partido, Sánchez reconoció que, de contemplar relevos, “no lo diría” en público. “Si lo fuese a hacer no lo diría, y si le digo que no lo voy a hacer no me creerían”, afirmó.

Menos de un mes después, el 18 de julio, se produjo la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE. En apenas tres días, Pedro Sánchez sustituyó a los portavoces del partido y del grupo parlamentario socialista, Felipe Sicilia y Héctor Gómez, por Pilar Alegría y Patxi López, respectivamente.