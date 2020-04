Dimite una vocal de la gestora de Vox en Murcia por la “destrucción sistemática de la organización” en toda España

Alba Peña, miembro de la gestora de Vox en Murcia y anteriormente integrante de la ejecutiva provincial, ha presentado la dimisión y solicitado la baja en el partido por la “profesionalización” de los dirigentes y la “destrucción sistemática de la organización” en toda España.

Peña formó parte del comité ejecutivo provincial de Murcia, integrado también por Pascual Salvador, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y David Ibáñez, los tres primeros ahora diputados en la Asamblea regional.

Tras las elecciones generales del 10 N, la ejecutiva presentó por sorpresa su dimisión en bloque, a pesar del buen resultado obtenido por Vox en Murcia, el mejor de toda España porque se proclamó primera fuerza y logró tres diputados.

Una gestora

Los dimitidos explicaron que lo hacían por “exceso de trabajo”, y con el argumento de que el partido “ha decidido reforzar su estructura en la provincia”.

Desde la dirección nacional se nombró una gestora, con José Ángel Antelo (concejal en el ayuntamiento de Murcia) como presidente, Lourdes Méndez (diputada nacional) como vicepresidenta, Carmen Menduiña (concejal en Lorca) como secretaria, y vocales Francisco Carrera (diputado autonómico) y Alba Peña, que no tenía ningún cargo. Estos dos últimos eran los dos únicos que formaban parte de la anterior ejecutiva.

Está previsto que en abril de 2021 se celebre un proceso electoral interno para elegir una nueva ejecutiva.

La carta de dimisión

Sin embargo, con fecha 6 de abril, lunes, Alba Peña ha enviado un mensaje a sus compañeros de partido anunciándoles que abandona la gestora y se da de baja en el partido, y explicando los motivos de su salida.

En su mensaje, Peña dice lo siguiente:

“Llevo ya meses aguantando por compañerismo, y por negarme a aceptar que este proyecto, al que tantas horas robadas a mi familia, tanto esfuerzo, tanta ilusión y tanto dinero me ha costado, se ha convertido en una organización donde al que trabajó con el antiguo Comité Ejecutivo Provincial (vicesecretarios, coordinadores, voluntarios, jóvenes, etc.) se le considera no apto sólo por haberle dedicado lo mismo que yo, tiempo, esfuerzo, dinero e ilusión. Sobre todo si se atreven a dar su opinión, y no han adoptado el “sí bwana” como únicos vocablos.

En toda España

“Esto, por desgracia, no solo pasa a nivel provincial. Tengo muchos conocidos en el resto del país y cuentan lo mismo. Me duele profundamente.

“Me tomé en serio lo que decían Abascal y Ortega Smith, que esto era un instrumento al servicio de España, que éramos españoles de a pie, que dábamos un paso al frente para defenderla, pero, por desgracia, la profesionalización del partido significa que, o antepones el “sí bwana” y el hacer el macarra por Twitter, o aplaudir a quien lo haga, o pasas a ser calumniado e insultado sistemáticamente.

Como la mayoría de vosotros, entré sin ambición de hacer carrera casta-política. Es verdad que, como mujer, por el tema de la paridad, fui en todas las listas, aunque me negué a ir en la que podría haber ido, y así lo deseaba el presidente del CEP del momento, de ir de núm. 1, en la del ayuntamiento. Puse a alguien que consideré más capaz que yo, y sigo pensando que estuvo bien.

“También rechacé un puesto del partido, porque quería seguir contribuyendo de forma voluntaria, y pensaba que otras personas podrían hacer mejor papel que yo. Me duele ver la destrucción sistemática de la organización en toda la geografía española, y sobre todo en Murcia.

Actuaciones injustas, inmorales, ilegales

“Pero, tras meses de elevar por los canales internos acciones no sólo injustas sino inmorales e ilegales, y no haber conseguido ni siquiera una respuesta, y tras recibir calumnias e insultos como parte del CEP anterior de personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a compañeros de partido delante del presidente y la secretaria actuales y cientos de afiliados más, he decidido darme de baja del partido.

“Lo mejor sin duda de esta experiencia ha sido tener el honor de compartirla con personas como vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Os deseo lo mejor. ¡¡Viva España siempre!!”.