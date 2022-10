Diputados del PSOE dan por hecho el salto de Carla Antonelli a Podemos

Expectación en el Hemiciclo. Voces del PSOE sospechan que el paso de Carla Antonelli a otro partido político es sólo cuestión de tiempo. Se refieren a Podemos. "Siempre ha sido muy independiente y ha ido muy a su bola", aclaran diputados socialistas que, además, consideran que Antonelli es demasiado joven como para retirarse de forma definitiva de la militancia política.

La buena relación de la activista con otros miembros de la formación morada no es ningún secreto. Sus redes sociales están repletas de fotografías que halagan y piropean entre otras, a ministras como Irene Montero o la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La exdiputada es consciente de que su relación con Podemos nunca ha hecho demasiada gracia dentro de su partido y aclara: "he sido atacadísima por hacerme fotos con Irene Montero, pero cómo no voy a abrazar y besar a quien nos defiende. Precisamente Montero no ha puesto ninguna traba", termina diciendo.

Fuentes internas del PSOE han transmitido a El Confidencial Digital que Antonelli era consciente de sus limitaciones dentro de la formación y que, probablemente, nunca llegaría a ser parte de los pesos pesados de las listas socialistas. Esta podría ser otra de las razones, explican, por las que la ya exdiputada no ha dudado en dar el paso.

La idea de retrasar al menos una semana más la tramitación de la ley trans en la Cámara Baja no ha gustado nada a la activista, que tacha este gesto de otra "maniobra" para que la ley se retrase lo máximo posible. Este nuevo plazo de enmiendas se ha cobrado a Antonelli como primera víctima política, haciendo que se retire del partido del que llevaba formando parte como diputada desde el 2011.

Aunque admite que por el momento no se ha planteado pasar a otra formación, la activista no cierra las puertas y reconoce no saber qué puede pasar de cara a un futuro cercano.

Un recorrido político socialista desde hace 45 años

La política comenzó a formar parte activa del PSOE en el año 1997. Para aquel entonces ya había pedido el voto públicamente y colaboraba con frecuencia en varios programas de televisión. Fue la coordinadora del Área de Transexualidad del PSOE hasta que, en el año 2011, fue elegida diputada en la Asamblea de Madrid.

Antonelli dio la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde con pelos y señales, explicó que "con un inmenso y profundo dolor" no continuará con su militancia dentro del partido para el que lleva pidiendo el voto desde hace 45 años.

Según Antonelli, todas las explicaciones oficiales que salen desde el PSOE "no hacen más que ratificar lo que firmé hace 48 horas". Tal y como ha comentado a El Confidencial Digital seguirá haciendo activismo y su objetivo se centrará en que la ley trans salga adelante.

La primera diputada trans de España aclara que es, fue y será socialista, aunque sentencia "el socialismo se encuentra en muchos partidos, no solo en uno".

Aunque su decisión se ha entendido dentro del partido, algunos diputados aclaran que no ha generado tensiones internas ni ha tenido mayor trascendencia que la de despedirse con cariño de la que ha sido una compañera más hasta hace apenas dos días.