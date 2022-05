División en la dirección del grupo parlamentario del PP con el viaje de Don Juan Carlos a España

El rey emérito levantó mucha polvareda en la política y en los medios de comunicación cuando decidió venir a España, lugar que lleva dos años sin pisar debido a su traslado a Dabi.

Don Juan Carlos pasó cuatro días en España, de los cuales tres estuvo en Sanxenxo disfrutando con sus amigos del campeonato de regatas, y el último lo dedicó a estar con su familia en el Palacio de la Zarzuela.

Ministros del PSOE pidieron al emérito que diese explicaciones sobre las conductas que realizó cuando era rey en España. A esto el ala de gobierno de Podemos fue muy duro con el exjefe del estado, Alberto Garzón lo llamo "ladrón" y "delincuente acreditado", palabras que no han sentado especialmente bien a sus socios en Moncloa.

Parte de la dirección general del PP en el Congreso de los Diputados se reunió para conocer la postura de los presentes y determinar la valoración que iba a trasladar la formación sobre de la llegada de don Juan Carlos a España.

La reunión se produjo en uno de los edificios de la Cámara Baja, y allí se encontraba la cúpula de la formación, una de ellas, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra.

Gran parte de los diputados de los populares no apoyaron ni la manera ni las formas del emérito de regresar a su país. Comentan que "no da buena imagen a Zarzuela que don Juan Carlos dedique primero y más tiempo y a su ocio que a su familia".

Ese ala del PP critican que se tienen que callar porque don Juan Carlos sabe que la formación siempre le van a apoyar. Esperan que esta situación se normalice y no sea tan mediática como la ocurrida hace unos días.

"No es el momento, estamos en un proceso de regeneración", afirman fuentes del PP. Feijóo lleva poco tiempo en el cargo y aún no ha completado el órgano de dirección, y Génova no tenía en mente que no de los asuntos a tratar iba a ser don Juan Carlos y su regreso a España.

Tampoco querían realizar críticas a la Corona porque coincidirían con el gobierno y podía dar a la ultraderecha más motivos por los que llamar al nuevo PP de Feijóo "la derechita cobarde".