División entre sindicatos de Policía y Guardia Civil sobre si salir a la calle por la ley mordaza

La ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, ha vuelto a escena después de que los partidos del Gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, hayan avanzado en su reforma con el resto de socios parlamentarios. Aunque su aprobación queda lejana, algunos sindicatos de Policía y Guardia Civil ya se han mostrado a favor de movilizarse contra el Gobierno antes de que se consumen los cambios. Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital, otros se muestran reticentes y consideran “precipitado” manifestarse contra el Ejecutivo cuando “aún ni se conoce” cuáles serás las modificaciones definitivas.

División dentro de la nueva plataforma contra la ley mordaza

Las asociaciones mayoritarias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han unido en una plataforma para canalizar y unificar las protestas ante los cambios que se introduzcan en la ley. Sin embargo, no hay acuerdo en el seno de dicha organización. Agrupaciones como Justicia Policial (Jupol) y Justicia para la Guardia Civil (Jucil) señalan a ECD la importancia de actuar antes de que termine el proceso legislativo: “Hay que tratar de frenar la reforma, no manifestarse cuando se apruebe”, afirman fuentes de Jupol.

Varias personas sostienen banderas de España en una manifestación convocada por Jusapol contra la reforma del Gobierno contra la 'ley mordaza'.

En cambio, otro sector de la plataforma no ve con buenos ojos salir a las calles antes de que queden clara la nueva legislación. “Aún no sabemos en qué va a recoger la reforma”, apuntan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): “Esto se aprobará mínimo en febrero y aún se está trabajando en la ley”. “Sé que hay sindicatos que tienen mucha intención de salir a la calle, pero tenemos que ser realistas, y, de momento, no hay motivos”, apuntan fuentes de la plataforma en contra de movilizarse ya contra el Gobierno.

El interés político genera desconfianza entre las asociaciones

Además, hay sospechas cruzadas entre los conformantes de la plataforma de estar influidos por sus propias inclinaciones partidistas. “Hay ciertos sindicatos a los que solo les interesa mover el avispero por temas políticos. Quieren manifestarse contra el Gobierno por cualquier motivo”, señalan quienes abogan por retrasar las movilizaciones. Al otro lado del tablero, estas suposiciones se comparten: “Es sabido que algunas agrupaciones suelen evitar incordiar a los gobiernos socialistas”, responden desde sindicatos partidarios de protestar ya contra la modificación de la ley mordaza.

Varios sindicatos de la Policía y la Guardia Civil se manifestaron hace ya más de un año en contra las enmiendas que el Ejecutivo pretendía introducir, al considerar que restaban autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad y convertían España en un lugar “más inseguro”. Desde Jupol reiteran que “no se está consultando” a las asociaciones que representan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: “Antes de hacer nada, pregúntenos”.

Manifestaciones al margen de la nueva plataforma

Sobre el horizonte planea la posibilidad de que la plataforma, denominada Por una España Segura, no llegue a un acuerdo. Sin embargo, las asociaciones a favor de manifestarse se reafirman en su intención es hacerlo “a finales de este mes o principios del siguiente”. Un escenario que, de momento, no cuenta con la unanimidad de los principales actores de la recién nacida organización. Desde AUGC consideran un error que se planteen movilizaciones al margen del acuerdo: “Quienes las organicen tendrán que hacerse cargo. Pero no tiene sentido salir a la calle si estás solo”.