Dolores Delgado se ve libre de una querella por prevaricación y falsedad documental

Dolores Delgado se ha librado de una querella presentada por un particular por delitos de prevaricación y falsedad documental.

Según ha sabido Confidencial Digital, la Fiscalía ha desestimado el recurso de súplica presentado por el querellante contra el archivo y por tanto ha cerrado definitivamente el caso.

La querella iba dirigida contra la ministra y la fiscal Ana Noé por un procedimiento seguido en la Audiencia Nacional y cuyas diligencias estaban dirigidas por ambas denunciadas.

Según el particular que presentó la querella, Delgado y Noé emitieron un informe que condujo al archivo de ese caso. Se trataba de la investigación de presuntas actividades delictivas de un empresario gallego, Luis Castro, en Guatemala.

El juez de la AN Santiago Pedraz decretó el sobreseimiento una vez oído el Ministerio Fiscal, cuya actuación no sólo no fue procedente sino delictiva, según el querellante, Francisco Pérez Camacho, que asegura en su escrito que Delgado y Noé incluyeron “patentes y graves falsedades” en el informe que remitieron al juez Pedraz.

"Invenciones"

Este documento fue presentado el 14 de marzo de 2017, hace poco más de dos años, y exoneró a Castro de ser procesado por apropiación indebida y administración desleal.

Las falsedades que Pérez Camacho achaca a Delgado y Noé son datos de las empresas afectadas por las operaciones de Castro y recabados en las diligencias de investigación.

Por ejemplo, el informe de la Fiscalía asegura que una compañía perjudicada era la accionista mayoritaria de Hidroeléctrica Guatemalteca y que por ende estaba al tanto de los riesgos que comportaban las absorciones previstas por Castro.

Pérez Camacho desmiente esa afirmación en la querella, asegurando que la accionista mayoritaria era precisamente una de las empresas de Castro y no la señalada por Delgado y Noé. Se trata, a su juicio, de una “inventada afirmación” de las fiscales.

No es la única “invención”, para Pérez Camacho. El abogado, que representa a una de las empresas perjudicadas en dichas operaciones en Guatemala, sostiene que es “falsa” la afirmación de Delgado y Noé según la cual la compañía era accionista de dos filiales creadas para levantar una central hidráulica en el país americano.