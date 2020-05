Duras críticas en Valencia a Sanidad: “Nos dijeron que nuestra situación era de matrícula de honor”

En la Comunidad Valenciana ha causado gran sorpresa que el Ministerio de Sanidad decidiera este viernes, 8 de mayo, que no pasara a la fase 1 de la desescalada, ya que – según la consellera de Sanidad, Ana Barceló – se han “cumplido todos los criterios que nos había marcado el Ministerio de Sanidad y, al presentar la propuesta, el Ministerio dijo que nuestra situación de matrícula de honor”.

En concreto, el Ministerio sólo ha permitido que pasen a la fase 1 10 de los 24 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, y las tres capitales de provincia – Valencia, Alicante y Castellón -, con su área metropolitana, no han pasado: siguen en la fase 0.

“Desacuerdo total con la decisión del Ministerio”

Barceló ha manifestado su total disconformidad con la decisión del Ministerio, y le va a trasladar cuanto antes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ese “desacuerdo total” y le va a pedir explicaciones de por qué se ha tomado esa decisión.

De hecho, a lo largo de la semana diversos miembros del Gobierno valenciano han dado como seguro que la Comunidad pasaría a la fase 1 el lunes 11 de mayo.

Fuentes de la Consellería de Sanidad valenciana, han afirmado a Confidencial Digital que “estábamos convencidos de que pasaría toda la Comunidad a la fase 1, porque hemos cumplido todos los criterios exigidos: camas críticas; camas de agudos, capacidad de respuesta en Atención Primaria; capacidad de laboratorios para hacer pruebas PCR; incidencia acumulada de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes (13,59, mientras que otras comunidades autónomas han pasado a la fase 1 con más de 60; el número reproductivo del virus se sitúa en el 0.66, muy por debajo del 1, criterio marcado por el Ministerio”.

“Nos parece que la decisión se ha tomado en bloque con Madrid y Barcelona, uniendo a Valencia, por ser las tres grandes ciudades en población”, señalan dichas fuentes a ECD.

La consellera ha defendido la capacidad asistencial y de salud pública valencianas, la capacidad de recursos humanos para atender un futuro pico de la epidemia de coronavirus.

Se espera pasar a la fase 1 el lunes 18 de mayo

“No queremos entrar en comparaciones con la decisión que se ha tomado en otras comunidades autónomas, pero el Ministerio no ha sido justo en la decisión sobre la Comunidad Valenciana”.

“Toda la documentación y datos se enviarán de nuevo el lunes, 11 de mayo, al Ministerio, para que se valore de nuevo, y podamos pasar a la fase 1 el 18 de mayo”.

Con la decisión de este viernes por parte del Ministerio, el 70% de los valencianos se mantienen con las restricción de la fase 0 (3,5 millones de personas), con las restricciones de tipo económico y social de la fase 0: el comercio sólo puede funcionar por cita previa y envío a domicilio, no se puede visitar en su domicilio a amigos, no pueden abrir las terrazas de los bares, etc...