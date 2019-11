Educación avisa: suspender los exámenes en Cataluña pone en riesgo el futuro de las carreras

La semana pasada, los universitarios catalanes haciendo huelga por la sentencia del procés propusieron a las universidades que cambiasen la manera de evaluación, con el objetivo de que los paros no coincidan con la entrega de prácticas y los exámenes. Entre las propuestas, se pidió el sustituir el sistema de la evaluación continua por un examen único al final del curso.

Las universidades de Gerona, o la de Autónoma de Barcelona, han sido algunos de los centros que han llevado a cabo este cambio. Muchas universidades que han propuesto la medida han dejado la medida en manos de rectorado y los profesores de cada facultad.

Competencia autonómica

Esta decisión la respeta el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Según el secretario de gabinete del organismo, Enrique Collell, “el rector y el profesorado de cada centro pueden hacer lo que quieran”. Así, cada comunidad autónoma gestiona los títulos universitarios.

Pero esto no implica que no haya un mínimo control en las sedes universitarias. Según ha explicado el secretario de gabinete, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) recibe de cada universidad una “memoria de verificación”, un informe que evalúa a las universidades y que incluye el sistema de calificación de los centros, decidido de antemano.

Según Collell, cada comunidad autónoma vigila que se cumpla con la memoria de verificación. Si se comprueba que no es el caso, el informe quedará “desfavorable”. El informe se emite cada seis años. Por eso, Collell ha declarado que “hay tiempo” para volver a la situación anterior, una vez terminen las huelgas. Si fuera el caso que la situación se repita, los títulos universitarios podrían “emitirse para extinguir”.

Acordes con la demanda de estudiantes

Un título emitido a extinguir, según se puede leer en las páginas web de la Universidad de Barcelona y la de Universidad a Distancia de Madrid, son aquellos “sustituidos por nuevos planes de igual o similar denominación (…) que mejoren la planificación de los estudios, el rendimiento académico y se adapten mejor a la actual demanda social y profesional”.

Así, un título podría emitirse para extinguir por falta de demanda, según han declarado desde el ministerio, si bien “se mantienen vigentes para los estudiantes matriculados que, habiendo iniciado sus estudios en un Plan que ha sido objeto de un procedimiento de extinción, han decidido voluntariamente finalizar dichos estudios en las condiciones inicialmente previstas”. El tiempo de adaptación es de “las tres convocatorias anuales durante los dos cursos siguientes”.