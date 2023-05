La Embajada de Ecuador en Madrid alerta a Exteriores de que ha perdido mil pasaportes en blanco

La misiva de la Embajada de Ecuador alertando del extravío de mil pasaportes.

El Gobierno de Ecuador ha informado al Ministerio de Exteriores de que ha perdido mil pasaportes sin expedir. En una misiva enviada el pasado 4 de mayo a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, la Embajada del país americano señaló que se había "extraviado" una valija diplomática con dos lotes de 500 "libretines".

El texto no explica si los documentos oficiales fueron robados o si se les perdió la pista, pero sí detalla que el incidente se produjo durante el transporte de los pasaportes desde Ecuador hacia "una jurisdicción distinta", según afirman fuentes de la embajada del país latinoamericano.

"España no se encontraba en la ruta hacia el destino final de los pasaportes", apuntan. El Ministerio dirigido por José Manuel Albares no ha proporcionado más datos al respecto. "No tenemos información sobre las circunstancias de este extravío. Es un asunto interno de una Embajada extranjera", han asegurado fuentes de Exteriores a ECD.

Documentos falsos

Las autoridades ecuatorianas no han especificado si los libretos se perdieron o si fueron robados por algún grupo. En cualquier caso, no están expedidos. Están elaborados pero en blanco, sin información personal de ningún individuo.

Por lo que, al ser documentos oficiales confeccionados por la República de Ecuador, podrían ser utilizados para elaborar identidades falsas con las que poder viajar a países terceros. De ahí la petición del Gobierno de Ecuador de alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.

Precisamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador ha anulado los pasaportes, con el objeto de "prevenir" un "posible mal uso de ellos", según han asegurado desde la delegación del país americano a ECD.

Libretos numerados

Con el objetivo de poder identificar los documentos, la Embajada de Ecuador ha facilitado al Ministerio de Exteriores de España las series a las que pertenecen los documentos.

El primer lote, con 500 unidades, comprende desde el pasaporte A3959001 al A3959500. El segundo paquete contiene otros 500 salvoconductos: desde el A3963001 hasta el A3963500. Ambos bultos se encontraban dentro de la misma valija diplomática, que se perdió mientras estaban siendo transportada.

Desde el Ministerio de Exteriores del Ejecutivo español señalan que algunas valijas diplomáticas que llevan incorporados dispositivos de seguimiento que permiten conocer la posición exalta del envío. Aunque estas mismas fuentes desconocen si los documentos extraviados tenían incorporado algún mecanismo de este estilo.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, en la pista de un aeropuerto con un avión al fondo.

Alerta a las autoridades en la frontera

El consulado ecuatoriano solicitó al Gobierno que avisara de esta pérdida a las autoridades "competentes en materia de control fronterizo y extranjería" de España, con la intención de alertar a los policías situados en las fronteras y aeropuertos del país para detectar si alguien intenta entrar o salir de España con alguno de los documentos extraviados.

En este caso, es el Cuerpo Nacional de Policía es el encargado de revisar la documentación con la que las personas tratan de acceder a otros países. La Embajada ecuatoriana ha señalado a ECD que el aviso a las autoridades europeas entra dentro de "protocolos de actuación establecidos".

Antecedentes: el Estado Islámico

En 2015 ya hubo una alerta semejante a las autoridades españolas después de que el Estado Islámico sustrajera casi 4.000 pasaportes sirios que también estaban en blanco. El robo se produjo directamente en oficinas de expedición de documentos oficiales.

Como adelantó ECD, la gravedad fue extrema por el peligro de que los terroristas pudiesen viajar a cualquier país bajo identidades "legales". El peligro en este caso no ha alcanzado esta magnitud, pero los pasaportes podrían ser utilizados con el mismo fin: crear identidades falsas con documentos legales.

Un año después, en 2016, a raíz de la crisis humanitaria en Siria, se advirtió del comercio de pasaportes falsos que eran elaborados en Turquía a cambio de 1.200 euros. Esta situación alertó a las autoridades en las fronteras españolas y se exigió máxima vigilancia para identificar los documentos falsificados.