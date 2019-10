Errejón y Clara Serra rompen por algo más que los cargos: promesas incumplidas y vuelta al pasado

El anuncio de dimisión por parte de Clara Serra ha supuesto un jarro de agua fría para el equipo más próximo a Ínigo Errejón, que se ha encontrado con la primera gran crisis interna nada más echar a andar. La reacción ha sido acusar a la ya ex diputada de tomar esta decisión por no haber sido elegida portavoz en la Asamblea de Madrid. No obstante, ésta no ha sido la única razón.

Así lo admiten cargos de Más Madrid consultados por Confidencial Digital, que sí apuntan a la polémica de la portavocía como “uno de los detonantes”, pero aseguran que no ha sido el más decisivo. Apuntan, en ese sentido, que Errejón y Serra han tenido “discrepancias profundas” sobre la estrategia a seguir por parte de Más País.

Explican que, en un primer momento, ambos coincidían en la necesidad de “no precipitarse” de cara a las generales, presentando listas electorales únicamente “donde se pudiera de verdad” y “sin vaciar Más Madrid”.

El objetivo de esa estrategia era “no repetir los errores del pasado de Podemos” donde, en su opinión, se priorizó poner en marcha un proyecto nacional por encima de otras cuestiones, como “tener que depender de terceros partidos” o “renunciar a la democracia interna”.

Todo eso, ha asegurado Clara Serra a sus más próximos, se lo prometió personalmente Íñigo Errejón a ella misma y a otros integrantes de Más Madrid. No obstante, afirma la ex diputada, “ha incumplido todo lo que dijo que iba a hacer” y, por tanto, “ha podemizado el partido”.

Aumentan las voces críticas

Otra de las decisiones de Errejón que Serra tampoco comparte ha sido la de presentar lista electoral en Barcelona, compitiendo con Ada Colau.

Desde su entorno recuerdan que el objetivo de Errejón era llegar a un acuerdo tanto con Compromís en Valencia como En Comú en Barcelona. No obstante, la falta de tiempo le ha hecho renunciar también a ese compromiso.

Las críticas de Serra, no obstante, no son las únicas que está recibiendo Errejón tras confirmarse la composición de las listas de Más País.

Así, desde Baleares se le echa en cara que haya roto el acuerdo que tenía con la ex socialista Pepi González para situar, a última hora, como cabeza de lista a Marisa Lucas, que ha abandonado Podemos. En Sevilla y Málaga también se le acusa de haber impuesto a los cabezas de lista “desde Madrid”.