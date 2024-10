Este es el artículo de los estatutos del PSOE que utiliza Ferraz para frenar a Tudanca

Tudanca defiende la financiación autonómica multilateral, mejor y más justa, para todos los territorios .

La cúpula del Partido Socialista apela al artículo 35.1B de los estatutos para argumentar el frenazo a las primarias en Castilla y León. El secretario general en la comunidad autónoma, Luis Tudanca, anunció la semana pasada la convocatoria de unas elecciones internas para elegir al líder de los socialistas castellano y leoneses. Pero la comisión de ética y garantías ha anulado el proceso; la cúpula apunta a una posible infracción de las normas del partido y Tudanca asegura haber cumplido con todos los pasos que marcan los estatutos.

El precepto al que hacen referencia Ferraz obliga a "favorecer las la presentación de candidaturas" en todas las primarias que organice el partido, independientemente de a qué órgano pertenezcan. El PSOE de Castilla y León anunció la semana pasada la convocatoria del proceso y estableció como límite el próximo martes para la preinscripción de candidaturas. En Ferraz aseguran que no es tiempo suficiente para construir una alternativa a la del actual secretario general y lo ven como una maniobra para mantenerse en el poder.

Una maniobra que deja sin margen al resto de candidaturas

El PSOE pidió expresamente a los líderes territoriales que aplazaran sus congresos autonómicos y, en consecuencia, las primarias de cada territorio. Ferraz ya planea una renovación a gran escala que afectará a los liderazgos regionales, pero se espera que influya en altos cargos a nivel nacional como las portavocías.

El 41 Congreso servirá de pistoletazo de salida y este margen de tiempo permite a la cúpula del partido armar y apoyar candidaturas a las secretarías autonómicas. Algunas de ellas, de obligada renovación, como Extremadura o Aragón.

En Ferraz entienden que la decisión de Tudanca busca tapar cualquier candidatura alternativa. "Ha convocado del día a la noche", afirman altos cargos del PSOE. La dirección del partido considera imposible articular una lista en tan poco tiempo.

Apenas dos semanas de plazo

La militancia de los socialistas castellano y leoneses aprobaron las primarias por una amplísima mayoría la semana pasada, y la dirección dio de plazo hasta el próximo martes para que se inscribieran las precandidaturas. Un margen que, además, impide a Ferraz secundar cualquier alternativa, precisamente, en uno de los territorios donde más cree que hay que sustituir la actual cúpula del partido.

Frenar un sucesor

El PSOE ve la maniobra de Tudanca como una estrategia para perpetuarse en el cargo, incumpliendo las reglas del partido, que exigen un proceso abierto y garantista para que los militantes puedan elegir entre las candidaturas que se presenten. Unas condiciones que no se cumplen en el proceso organizado por Tudanca, según creen en la cúpula socialista, e impide unas elecciones internas en igualdad de condiciones con el resto de posibles candidatos que pensaran en presentarse.

De izuqierda a derecha. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

"Cacicada"; "quitarle la voz a los militantes"

Altos cargos del PSOE utilizan una retahíla de sustantivos para cargar contra la iniciativa del secretario general de los socialistas en Castilla y León. Este lunes, Tudanca, en una entrevista concedida a El País, ha defendido que no era necesario dar más tiempo a las candidaturas: "Pero si llevan un año diciendo algunos que tienen no sé cuántos candidatos, ¡un año! Y ahora necesitaban más tiempo. No tiene mucho sentido".

Mientras la federación de Tudanca alega que se está robando la voz a los militantes, desde Madrid responden justo lo contrario: "Lo que hace Ferraz es dársela", aseveran cargos con mando en plaza del PSOE. En Ferraz consideran que retrasar las primarias da más tiempo para que se conformen las candidaturas alternativas que estén pensando en dar el paso, mientras los plazos diseñados por el secretario general de Castilla y León solo le permitía a él presentar su propia lista.

Mismos plazos que el comité federal

Tudanca defiende que sus plazos no difieren de los que ya siguió hace tres años. En su escrito, el comité de garantías del PSOE asegura que las primarias deben celebrarse tras el Congreso Federal, aunque los estatutos no son tajantes en este apartado y están abiertos a interpretación.

En la entrevista publicada este lunes, el secretario general de Castilla y León asegura que los plazos ahora son los mismos que entonces: "No he visto una resolución así en mi vida, dice que no hay norma a aplicar, que, por tanto, es una interpretación absolutamente subjetiva. Tanto es así que le pide al próximo Congreso Federal que lo regule. Por tanto, reconoce que no está regulado. La demostración de que no lo está es que hace tres años el proceso fue así. Según esa resolución, todos los congresos autonómicos celebrados en 2021 fueron nulos. Yo fui al Congreso Federal de octubre de ese año en Valencia, elegido ya secretario general. El calendario, los plazos, eran los mismos. Si hace tres años se podía, ¿por qué ahora no?".

Desconfianza hacia Tudanca

Ferraz da por amortizado al líder socialista. Tudanca lleva diez años como líder en la autonomía y la dirección federal quiere dar un impulso al partido en los territorios que considera más débiles. El jarro de agua fría que supusieron las elecciones autonómicas de mayo de 2023 ha dejado pendiente una renovación a fondo de los liderazgos territoriales. Andalucía, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León, Aragón...

El PSOE utilizará el 41 Congreso de noviembre —se celebrará del 29 al 1 de diciembre— para abordar un relevo en una parte importante de las direcciones autonómicas. Algunos de ellos porque parecen haber dado un paso a un lado, como Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara —ambos senadores—, y otros por pérdida de confianza de la dirección. En esta lista aparece el nombre de Luis Tudanca.

Aunque ganó los comicios de 2019, en Ferraz consideran que no se ha conseguido sacar un buen rédito político de la "nefasta" legislatura presidida por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) —hasta su salida en julio—, como la califican tanto en el PSOE nacional como en el autonómico.