Esteban González Pons descarta ser candidato en Valencia aunque Cospedal vaya a Bruselas

Esteban González Pons era el favorito para encabezar la lista del PP a las próximas elecciones europeas, pero una posible candidatura de Cospedal, y la opción de que el ex vicesecretario aspirara a la alcaldía de Valencia, apuntaban a un cambio de escenario. No obstante, el eurodiputado lo tiene decidido: se queda en Bruselas.

Así lo confirman al Confidencial Digital personas muy próximas al propio González Pons, que se descarta como candidato en la Ciudad del Turia. Su objetivo, explican, es mantenerse en la política europea y no regresar, al menos por el momento, a la nacional, después de pasar los últimos cuatro años entre Bruselas y Estrasburgo.

En este tiempo, se ha convertido en el portavoz del PP en el Parlamento Europeo y en el vicepresidente del Grupo Popular en la Cámara. Además, y sobre todo en el último año, ha sido uno de los principales azotes contra el proyecto independentista de Cataluña a nivel comunitario, con contundentes intervenciones parlamentarias.

Acepta ir de número dos

Esa trayectoria le había situado como el claro aspirante a encabezar la lista del PP en las europeas de 2019. No obstante, después del congreso extraordinario en el que fue designado Pablo Casado, el nombre de María Dolores de Cospedal ha sonado con mucha fuerza para ese puesto.

Los dirigentes del PP consultados afirman que la ex secretaria general se “está pensando” esa opción entre otras posibles salidas que maneja. No obstante, su candidatura no supondría ningún problema para Esteban González Pons.

El entorno más próximo del eurodiputado explica que el actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo aceptaría de buen grado ser el número dos de Cospedal en la lista. Añaden que ya en 2014 ocupó el segundo lugar, por detrás de Miguel Arias Cañete, y que considera que haría buen tándem con la madrileña, con la que ya trabajó codo con todo en la ejecutiva nacional del partido.