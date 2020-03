Ex altos cargos de Podemos se desmarcan de los cambios en la limitación de salarios y mandatos que propone Iglesias

El ex dirigente de Podemos, Ramón Espinar, ha lamentado este lunes los cambios que llevará a cabo su antiguo partido en la limitación de los salarios y la duración de los mandatos de sus cargos, si se aprueban las propuestas del secretario general, Pablo Iglesias, en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de marzo, como está previsto.

En un mensaje en Twitter, Espinar ha criticado el Documento Ético presentado por el equipo del líder ‘morado’, y en concreto, las dos medidas mencionadas, porque supone, a su juicio, “amputar dos elementos centrales de la ética política sobre la que se fundó Podemos”.

“Que los representantes deben vivir como los representados no es un argumento de quita y pon. Son principios. Qué deterioro. Qué pena”, ha afirmado el ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y ex portavoz del Senado, quien dimitió de sus cargos por fuertes desavenencias con Iglesias.

El secretario general de Podemos ha propuesto en su Documento Ético acabar con la limitación salarial máxima de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) -además de complementos por personas a cargo-.

También quiere que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los doce años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta.