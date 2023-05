El PSOE deja a Confidencial Digital fuera de la cobertura electoral alegando “aforo completo”.

El Partido Socialista ha denegado a Confidencial Digital el acceso a la sede de Ferraz para cubrir el escrutinio de este domingo. A menos de 48 horas de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales, el departamento de comunicación socialista trasladó a por correo que no acreditará a este medio precisamente coincidiendo con el enfado que ha provocado en Ferraz una información publicada el viernes en ECD.

Confidencia Digital informó el viernes de la incertidumbre que existía en la dirección del PSOE en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales después de que la campaña electoral no hubiera salido como habían planeado.

Anuncios electorales tapados

El escándalo de las listas de EH Bildu con 44 condenados por terrorismo (siete de ellos con delitos de sangre), la polémica por los insultos racistas al jugador del Real Madrid, Vinicius Júnior, y los casos de compra de votos en Melilla, Mojácar y otros municipios, ha acaparado la atención informativa en las últimas dos semanas, aparcando los anuncios electorales del partido.

Esa polémicas han impedido a los socialistas marcar la agenda y ‘vender’ los anuncios del presidente, Pedro Sánchez, en mítines, que han quedado en un segundo plano.

En paralelo, tal como adelantó ECD, los sondeos del Partido Popular reflejan una subida “moderada pero sostenida” a lo largo de la campaña. Desde GAD3 detectaron también una caída ligera pero generalizada de los socialistas.

Sin celebraciones

A cuarenta y ocho horas de la cita con las urnas, las sensaciones no eran buenas en las filas del PSOE y, según pudo saber este digital de distintas fuentes de información (desde la dirección del partido hasta afiliados en listas), los socialistas no estaban preparando actos ni celebración alguna en las sedes del partido en Madrid. Ni en la nacional ni en la regional.

De hecho, el partido no ha convocado ni avisado a los militantes para concentrarlos ante la posibilidad de festejar un buen resultado el 28-M.

Las fuentes consultadas confirmaron que habría una comparecencia cuando se conociesen los resultados. Pero tampoco afirmaban si el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a ser quien compareciese. Es una decisión que habitualmente depende de si los resultados son favorables al partido o no. Más aún con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y la importancia de alejar la imagen del presidente de una posible derrota electoral.

Una probable derrota

Otras fuentes del Partido Socialista de Madrid contaron a ECD que, no solo no había actos previstos en la noche del 28 M, sino que se desconocía dónde iban a seguir el escrutinio. No sería en Ferraz: todos los sondeos apuntan a una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y un gobierno casi asegurado para José Luis Martínez-Almeida junto a Vox en la capital. Por lo que la sede nacional no iba a ser el escenario de una probable derrota.

Con esta información, recopilada durante días, este medio publicó el viernes una información titulada: “Incertidumbre en Ferraz: no ha convocado a los militantes para celebrar la noche electoral”, y subtitulada: “La posibilidad de que comparezca Sánchez se aleja y tampoco concretan dónde seguirán el escrutinio Maroto y Lobato”.

El artículo recogía toda la información recopilada y el ambiente de incertidumbre en los preparativos, que se alejaban mucho de un enfoque festivo y se acercaban más a un escenario de preparación de una posible derrota.

Información contrastada

Toda la información publicada procedía de fuentes de información del PSOE. Desde la dirección del partido, hasta militantes en listas del PSM, que no solo aportaron los hechos sobre la nula preparación de festejos en la noche electoral, sino que también confirmaron que el ambiente no era optimista, a la vista de cómo se había desarrollado la campaña.

El partido alega que no existe incertidumbre alguna porque son elecciones autonómicas y municipales, no generales. Por ello, explican, es normal que no convoque a militantes en la sede, y también es natural que Sánchez no comparezca porque -dicen- “no pinta nada”.

Sánchez y la cúpula del partido

A pesar de que las fuentes de información de dentro del partido no compartían la normalidad de estos hechos, la propia hemeroteca es definitiva: en los comicios regionales de 2019, con victoria socialista, no solo compareció Sánchez, sino que lo hizo acompañado del entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, entre otras personalidades de primer nivel del partido.

Además, es habitual la preparación de grandes festejos en las sedes si se prevén buenos resultados. Y con mayor motivo si dicha victoria se produce a seis meses de unas elecciones generales, como sucede este año.

El balcón de Génova

Un ejemplo de ello es el balcón que se coloca en Génova, sede del PP, y que se instalará este domingo para celebrar la previsible victoria de Ayuso y Almeida.

En 2019, no se desplegó dicho balcón porque los sondeos no eran favorables, pero finalmente, aunque perdieron, la suma con Ciudadanos y Vox les permitiría gobernar, y terminaron improvisando un escenario en la acera de Génova.

La preparación de los dispositivos que se despliegan en la noche electoral, son relevantes para conocer lo que espera el partido de esa jornada de votaciones.

En cualquier caso, tanto por las fuentes consultadas, como por contexto y por hemeroteca, ECD informó de manera rigurosa y contrastada.

Rechazan la acreditación minutos después de mostrar su enfado

El sábado, la cúpula del PSOE se puso en contacto con un periodista de este medio para informar del descontento por la noticia publicada. Argumentó los motivos ya mencionados en esta pieza, añadiendo que se trataba de un enfoque “surrealista” y una “tergiversación burda” de la realidad.

Desde ECD se explicó que los datos relatados responden a las fuentes también citadas. A eso, desde el partido no hubo respuesta alguna.

Exactamente cinco minutos después de que un miembro de la dirección del PSOE mostrara su enfado por la noticia, la secretaría de comunicación socialista envió un correo con la negativa a acreditar a Confidencial Digital: “Lamentamos comunicarle que no hemos podido acreditarle. El aforo para medios está completo, pero podrás seguir la noche electoral por el canal del PSOE en YouTube”.