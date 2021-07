El éxito de la ‘operación indultos’ convierte a Bolaños en “primer colaborador” de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez atribuye gran parte del éxito de la ‘operación indultos’ a Félix Bolaños, hasta ahora secretario general de la Presidencia del Gobierno y, por así decirlo, número tres del equipo, por detrás de Iván Redondo. El presidente ha decidido ahora ‘premiar’ el buen trabajo realizado y convertirlo en su “principal colaborador” en Moncloa.

Bolaños ha capitaneado gran parte de los preparativos, pero sobre todo se ha trabajado a fondo los decretos que recogen los indultos, desde el punto de vista técnico y jurídico, precisamente para garantizar que no puedan ser anulados por el Tribunal Supremo cuando se presenten los recursos.

Un “premio” para Félix Bolaños

Las fuentes del Gobierno consultadas por Confidencial Digital explican que, precisamente por el buen trabajo realizado, Félix Bolaños ha sido una de las personas que ha salido más reforzadas en la profunda crisis de Gobierno que ha acometido Pedro Sánchez, junto con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Algunas fuentes situaban a Bolaños al frente del Ministerio de Justicia, donde todas las voces apuntaban, ya desde hace semanas, la salida de Juan Carlos Campo. Este ministro no ha acabado de encontrar su sitio, y Sánchez apenas ha contado con él; por ejemplo, en el caso de los indultos.

El presidente ha decidido mantener a su lado a Félix Bolaños, en La Moncloa, nombrándole para el Ministerio de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, con lo que se ha convertido en el “principal colaborador” del presidente tras la salida de Iván Redondo.

Máxima confianza del presidente

El secretario general de Presidencia es persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, quien le ha encargado asuntos tan delicados como la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

Bolaños fue quien ultimó los pasos legales y los trámites organizativos, estuvo en contacto con las instancias eclesiásticas y con los monjes del Valle, y sobre todo negoció con la familia Franco. Viajó en el helicóptero que trasladó el féretro de Franco hasta el cementerio de Mingorrubio.

Algunas fuentes comparan el trabajo realizado con el que, en el anterior Gobierno, desempeñó Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia con Soraya Sáenz de Santamaría.

Margarita Robles, “encantada” en Defensa

Hay que recordar también que algunos medios habían colocado en Justicia a Margarita Robles, para llevar al Ministerio de Defensa a José Luis Ábalos.

Pero el cambio de Ábalos a Defensa no era tan claro. En la anterior remodelación, Robles no quiso asumir Justicia, para no volver a encontrarse con sus antiguos colegas, después rechazó Interior, cuando vio que a Justicia iba Dolores Delgado, y acabó en Defensa. Y ahora se confiesa “encantada” como responsable política de las Fuerzas Armadas.

La ‘debilidad’ de Sánchez por Marlaska

Fernando Grande-Marlaska no ha acabado de hacerse con el Ministerio del Interior, donde ha tenido enfrentamientos graves, por ejemplo, con la Guardia Civil, y por eso algunas quinielas lo habían señalado como saliente.

En contra de esa opción ha jugado el dato de que Pedro Sánchez siente una ‘debilidad’ especial por él y por eso ha decidido mantenerle en el cargo.