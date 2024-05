Los expertos coinciden: Begoña Gómez está “investigada” desde que se admitió la denuncia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 29 de mayo de 2024, en Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado levantó este martes el secreto de sumario de la instrucción que dirige sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la denuncia del sindicato Manos Limpias por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde Moncloa y el Partido Socialista deslizaron que Gómez no tenía estatus de “investigada” —anteriormente calificado como imputada—, sino que simplemente estaba denunciada. Tras conocer el sumario esta semana, la oposición ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber ocultado que su mujer se encontraba en calidad de “investigada”.

Sin embargo, los magistrados y expertos en distintas ramas del derecho consultados por Confidencial Digital, aseguran que no es del todo correcto, ni lo uno ni lo otro. Los magistrados explican que Gómez tuvo condición de “investigada” desde que el juez admitió a trámite la querella de Manos Limpias y decidió abrir diligencias. Por lo que no tiene, únicamente, estatus de denunciada, pero el sumario tampoco ha aportado ninguna revelación. “Desde que se hizo público el pasado 16 de abril que abría diligencias, se supo que estaba investigada. No es algo que haya destapado el sumario, así que tampoco se pudo ocultar”, asevera un magistrado

No existe otra figura durante la instrucción

Los expertos consultados por ECD dejan claro que la condición de “investigada” es inseparable a la fase de instrucción de un caso. En cuanto el juez Peinado estimó la denuncia de Manos Limpias, pasó estar “investigada”, —antes “imputada— “automáticamente”. “Desde el día en que abrió diligencias previas para investigar una denuncia contra ella, ella es investigada. Desde el primer día”, confirma un exletrado del tribunal Constitucional que añade un factor clave: “No hay otra figura posible hasta que no acaba la instrucción”.

La fase de instrucción es la primera de todas. Comienza cuando un juez admite una denuncia y empieza a investigar los indicios de presuntos delitos cometidos. La querella contra Gómez se encuentra en este punto, de modo que continuará investigada hasta que acabe la instrucción y pase a estar “encausada” en caso de que se encuentren indicios suficientes.

Investigada, un término con consecuencias jurídicas

Distintos miembros del Gobierno han utilizado la palabra “investigada” como si fuera un término meramente descriptivo de la labor del juez, que, efectivamente, indaga si hay indicios. Estar en situación de “investigado” es homologable a lo que antes se denominaba “imputado”. El Gobierno del Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, cambió en 2015 un término por otro con la idea de poner fin a la connotación negativa del término en plena retahíla de imputaciones por el caso Gürtel.

"El concepto del imputado tiene la naturaleza de comparecer con asistencia letrada, pero es evidente que en la conciencia general se identifica con la preculpablilidad. Creemos que Investigado es más coherente con la función, que es investigar si existe alguna responsabilidad", argumentó el entonces titular de Justicia, Rafael Catalá. Ahora, sin embargo, el PP exige a Sánchez que convoque elecciones por el hecho de que su mujer se encuentre investigada.

Se trata de un término jurídico alejado de la expresión coloquial de investigar y refleja que se encuentra en el centro de la investigación propia de una fase de instrucción.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vota en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo.

Teoría sobre llamar a Begoña Gómez a declarar

Desde que se levantó el sumario y la oposición acusó al Gobierno de “ocultar” que Gómez era “investigada”, se han publicado multitud de opiniones acerca de si la mujer del presidente está o no imputada y desde cuándo. Especialmente, se ha incidido en que la condición que antes se conocía como “imputado” se da cuando el juez llama a declarar a la persona investigada.

Pero ningún punto de la LECRIM señala tal cosa. Sí reconoce el poder del juez de llamar a declarar al investigado para que dé su versión sobre las pruebas recogidas: “La LECRIM establece que para transformar el procedimiento de diligencias técnicas a procedimiento abreviado es obligatorio tomar declaración (aunque guarde silencio)”, afirman magistrados consultados por ECD, pero inciden en que no afecta al estatus del investigado dentro de la causa.

En el artículo 118 la norma explica que toda persona “a quien se le atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho a la defensa”. De ahí que el propio juez informara a Gómez de que acudiera a un abogado en cuanto abrió diligencias.

El sumario no desveló ninguna novedad

La oposición ha asegurado que el levantamiento del secreto de sumario ha “revelado” que Gómez se encuentra “investigada”. Pero esta afirmación tampoco es exacta, según los expertos consultados por este medio. Desde magistrados de audiencias provinciales hasta constitucionalistas resaltan que la situación procesal de Gómez está clara, es la misma y no ha variado desde el 16 de abril, día en que el juez Peinado abrió diligencias. Desde entonces se encuentra en calidad de “investigada”.

La UCO no encontró indicios de delito

Durante este periodo de instrucción, que acumula casi un mes y medio, el magistrado ha llamado a declarar como testigos a los periodistas que firmaron los artículos en los que se basa toda la denuncia de Manos Limpias. Posteriormente, encargó a la Unidad Central Operativa —la unidad de la Guardia Civil dedicada a investigar delitos como el crimen organizado o la corrupción, entre otros— que investigara la información revelada en dichas publicaciones y elaborara un informe sobre posibles pruebas. En el documento final entregado al magistrado, la benemérita asegura que no ha encontrado ningún indicio de delito.

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado este miércoles que continúe la investigación, en contra del criterio de la Fiscalía que pidió el archivo del caso. Pero dicha decisión se tomó sin tener en cuenta el informe de la UCO y contemplando, solamente, los indicios que tenía el juez Peinado cuando Manos Limpias presentó la querella.