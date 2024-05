La lista de castigos que maneja Exteriores contra Milei si no rectifica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El Ministerio de Exteriores ha estudiado en las últimas horas una serie de medidas contra el Gobierno argentino si el presidente, Javier Milei, no se retracta tras haber calificado de "corrupta" a la esposa del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. La premura con la que actuará Moncloa dependerá de lo receptivo que se haya mostrado el embajador del país sudamericano, convocado este lunes por el titular de Exteriores, José Manuel Albares. El responsable de la política externa de España trasladó a Roberto S. Bosch, la obligación de que Milei pidiera disculpas públicas. "Si no, tomaremos medidas", advirtió este domingo Albares sin detallar qué iniciativas hay sobre la mesa.

Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes gubernamentales, no se descarta ninguna medida, pero sí hay algunas consideradas más graves que otras y, por tanto, menos probables: cortar relaciones comerciales o cualquier contacto con el Gobierno argentino se sitúan en la cúspide como las opciones más duras y menos probables. Después, hay una retahíla de decisiones más leves: cortar una parte del comercio determinada, expulsar al cónsul argentino o retirar de forma permanente a la embajadora española, María Jesús Alonso, a la que Albares llamó a consultas "sine die" el domingo.

Las medidas más duras, las menos probables

Todas estas opciones —desde las más bruscas hasta las menos— entran dentro del abanico de posibles reprimendas que ejecute el Gobierno si Milei no se disculpa públicamente. Sin embargo, las fuentes consultadas por ECD sí precisan que romper relaciones o poner trabas al comercio son las menos probables por su dureza y porque supondría un golpe duro a una relación económica que el Ejecutivo no quiere mermar. Así lo ha ratificado este lunes la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña: "Ojalá que no"; ha afirmado en referencia a la posibilidad de que ambos países corten relaciones diplomáticas.

Dentro de las medidas menos plausibles también se sitúan aquellas que afecten a la población argentina. Moncloa no quiere poner en su contra a ciudadanía del país, a la que considera "víctima" de las políticas de Milei. De modo que poner dificultad al tránsito turístico o a la entrada de población argentino, queda prácticamente descartado. Si Milei no rectifica, el plan que maneja Exteriores busca más un toque de atención al Gobierno argentino que una medida que afecte a los ciudadanos de España o de aquel país.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid.

Las opciones más probables

El Gobierno sí mira con mejores otros a otras posibilidades como retirar permanentemente a la representante del Estado español en Argentina de forma indefinida hasta que Milei se retracte. Esta es una de las opciones con mayor peso simbólico pero menos consecuencias prácticas. Justo la intención que buscará el Ejecutivo si el líder sudamericano no dar marcha atrás ni se disculpa públicamente por los ataques al Partido Socialista y a la mujer del presidente.

También gana peso cortar en la colaboración entre ambos países, pero con bisturí; sin perjudicar a grandes sectores, sino a alguna simbiosis con carácter anecdótico, como entregas de premios en las que colaboren ambos estados.

Un dispositivo policial: los recursos públicos de España a disposición de Milei

En el Gobierno destacan que se pusieron todos los servicios posibles y habituales del Estado para la llegada de Milei, a pesar de que el mandatario argentino no planeó visitar la Moncloa o la Zarzuela. En Exteriores consideran una anomalía que la primera visita de un presidente extranjero no prevea un acto con el jefe del Ejecutivo del país anfitrión. El Gobierno destaca que, sin importar el desplante a las ambas autoridades del Estado, sí se puso a disposición de Milei el operativo necesario y habitual cuando un líder visita España: así lo destacó el propio Albares en la comparecencia extraordinaria de este domingo.

El dispositivo al que se refiere el titular de Exteriores no es otro que el grupo policial y el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar su seguridad desde que aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que también se puso al servicio del mandatario argentino.

El ataque al presidente, un ataque a la institución

El presidente Milei acusó de "corrupta" a Begoña Gómez. Una acusación cimentada en la denuncia de Manos Limpias basada en titulares de prensa que fue admitida a trámite el pasado 24 de abril. El proceso se encuentra en la fase de investigación y la mujer del presidente no está imputada. Sin embargo, el líder argentino calificó de "mujer corrupta" a Gómez.

Aunque Milei atacó también al socialista, que calificó de "cancerígeno", y pidió "sacarlo a patadas". Este lunes, el presidente del Gobierno compareció en un acto del diario Cinco Días para responder al dirigente argentino: "No ha estado a la altura (...) Es antidemocrático decir que hay que sacar a patadas y gorrazos a un gobierno legítimo".