Faltan fiscales en España: uno de cada tres es eventual

Un 28,3 % de los fiscales que trabajan en España son sustitutos, lo que se traduce en 1.010 personas que trabajan en la Fiscalía del Estado sin haber superado las oposiciones preceptivas.

Este dato, que se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2018, refleja las deficiencias de la plantilla orgánica, compuesta por 2.553 fiscales y que, según la FGE, “sigue resultando insuficiente pese a la designación de Fiscales sustitutos de refuerzo”.

Necesaria una ampliación de plantilla

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha explicado a Confidencial Digital que esta carencia se basa en la escasez de plazas que se convocan, cifradas este año en 300 para jueces y fiscales, si bien por el momento se desconoce cómo se dividirán.

Desde la asociación señalan la necesidad de realizar las oposiciones necesarias para cubrir la plantilla y así poder dejar de subsanar la falta de titulares con fiscales sustitutos, que según la ley, solo deberían ser el 10 % del total de la plantilla.

Destacan además la falta de acciones por parte del Ministerio de Justicia ante una situación que consideran “difícil de soportar”. A principios de año, el Gobierno quiso convocar 500 plazas para jueces y fiscales, la mayor convocatoria en 25 años, una excepción que dependía de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Pero estos fueron rechazados en el Congreso el pasado 13 de febrero, lo que precipitó que finalmente solo se convocaran 300 plazas para ambos cargos.

“Se llaman dependiendo de la necesidad”

En el Real Decreto 634/2014, de 25 de julio, por el que se regula el régimen de sustituciones en la carrera fiscal, se especifica que “en ningún caso, el número de nombramientos de abogados fiscales sustitutos superará el 10% de la plantilla total de fiscales de carrera” pero que, no obstante, cuando concurran “excepcionales circunstancias de falta de titulares”, podrá el Ministerio de Justicia, a propuesta del Fiscal General del Estado, suspender temporalmente esta limitación.

Los dos últimos años que se han convocado plazas para fiscales sustitutos se han establecido un total de 256, un 10 % de la plantilla total y que cumple lo establecido por ley. Sin embargo, esta cantidad se ha superado hasta llegar a los 1010 en el año 2017.

Desde la Asociación de Fiscales explican que estos sustitutos se van llamando según va surgiendo la necesidad, recurriendo a una bolsa de empleo que “siempre se termina”.

El trabajo extra también se reparte entre los titulares

La Fiscalía, por su parte, divide en tres las circunstancias por las que se recurre a sustitutos: por plazas no cubiertas por un titular (vacantes, excedencias y servicios especiales); por ausencias reglamentarias de su titular (bajas por enfermedad, licencias y permisos) y por refuerzos (propios, por vacaciones y por duplicación de órgano judicial).

La institución contempla que, cuando hay falta de fiscales, no solo se recurre a abogados fiscales sustitutos (denominado sustitución externa), sino que a veces el trabajo del fiscal ausente se reparte entre los otros fiscales titulares, aunque especifica que lo hacen de forma voluntaria (denominado sustitución profesional); este último es un mecanismo más económico y menos utilizado.

La Asociación de Fiscales puntualiza que este reparto de trabajo entre fiscales titulares también habría que valorarlo a la hora de establecer el número de nuevos fiscales que hacen falta, para lo que estiman necesario hacer una inspección completa.

Madrid y Cataluña, las más necesitadas de fiscales

A pesar de ser las dos comunidades que cuentan con más fiscales titulares y con más plazas convocadas para fiscales sustitutos (30 para Barcelona y 35 para Madrid), la alta población de ambas comunidades hace que el trabajo que llevan sus empleados sea también mayor.

Desde la Asociación de Fiscales señalan a ambas regiones como las más necesitadas de titulares y, por tanto, las que más “uso” hacen de los fiscales sustitutos.

La misma carga de trabajo y posibilidad de sustitución forzosa

El decreto ley que regula estas sustituciones explica que los abogados fiscales sustitutos deberán asumir, no solo el trabajo que haya dado origen al llamamiento, sino todas las tareas que le sean encomendadas, por lo que llegan a tener la misma carga de trabajo que un fiscal titular.

Además, aunque en principio la sustitución tiene carácter voluntario, “excepcionalmente y cuando las necesidades del servicio lo exijan”, se podrá recurrir a la sustitución forzosa.

No habrá acciones reivindicativas

Desde la Asociación de Fiscales no contemplan la convocatoria de huelga por el momento político en el que se encuentra el país. Dexeus señala que “no se ha decaído” en el empeño de reivindicar pero no van a solicitar medidas a un gobierno que no tiene “capacidad de maniobra” en este momento.