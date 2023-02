Feijóo desconcierta al PP con el anuncio de que no seguirá al frente del partido si pierde las generales.

Alberto Núñez Feijóo acaba de apuntar que dejará el liderazgo del PP si no gana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las próximas elecciones generales de fin de año. Pero el anuncio ha desconcertado al partido, pese a que el presidente popular se ha mostrado convencido de que la victoria frente al PSOE es posible.

Feijóo acostumbra a expresarse con prudencia, pero el pasado domingo, en la clausura del foro intermunicipal del PP, ante 4.000 simpatizantes reunidos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, trasladó a los suyos que está seguro de que va a ganar las elecciones generales de finales de año.

Tanto es así que si no gana, anunció, no merece ser presidente del PP. Según ha podido conocer Confidencial Digital por fuentes próximas al líder gallego, Feijóo ya había comunicado al Comité Ejecutivo Nacional su decisión de no seguir al frente del partido si pierde las generales.

Esto es, tiene decidido que, si el Partido Popular queda en segunda posición, es decir, que no logra sacar más votos ni más escaños que el PSOE de Pedro Sánchez, abandonará la dirección del PP.

Dirigentes populares de su máxima confianza, con los que Feijóo ha compartido esta decisión en privado, añaden que solo contempla mantenerse al frente del partido si el PP acaba como primera fuerza aunque un pacto de Sánchez y el espacio de Yolanda Díaz con las fuerzas de izquierda, independentistas y nacionalistas le impidan gobernar.

El PP le daba dos legislaturas

Desde las filas del PP han venido especulando estos últimos tiempos con el tiempo que podía prolongarse el liderazgo de Feijóo en Génova, a pesar de que solo han transcurrido diez meses desde el congreso nacional extraordinario de abril. Y en esos ámbitos calculaban dos legislaturas como máximo, la actual y una más.

Ahora, según las fuentes del PP consultadas por ECD, el anuncio de Feijóo ha provocado desconcierto en el partido porque no contaban con que abriese ese debate en público en este momento, a diez meses de las generales, que contempla la derrota como una posibilidad en medio de la euforia por los buenos datos que pronostican las encuestas.

Abrir la guerra entre Ayuso y Moreno

Alberto Núñez Feijóo cuenta ahora, en efecto, 61 años de edad, y las siguientes elecciones generales serán a finales de 2023, o incluso principios de 2024 si Pedro Sánchez estira los plazos. Es decir, entonces tendrá 61-62 años.

Si fracasa en el primer intento de hacerse con la Presidencia del Gobierno, el líder gallego podría tener hasta una segunda opción, que en principio sería en 2027, ya con 66 años, en la que sería su última oportunidad.

Y entonces entraría en cancha la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aunque sin perder vista del todo al líder andaluz, Juanma Moreno.

Dirigentes del PP consultados por ECD critican, de hecho, que Feijóo pueda provocar con su anuncio en los próximos meses una guerra interna entre Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno para luchar por hacerse con el control del partido.

En los entornos de Núñez Feijóo y de Díaz Ayuso se escucha que su relación es buena, aunque no ocultan en privado que “se miran de reojo”.

Barones del partido consideran que el actual presidente del PP la controla mejor que Pablo Casado, pero también le han advertido de que ella va a intentar seguir marcando el camino ideológico, a pesar de que le han pedido a la líder madrileña que “tenga paciencia” con sus aspiraciones.

Los tres intentos de Aznar y Rajoy

“Feijóo está muy bien, pero tiene 61 años. No va a estar siempre en política. Solo tiene una bala”, comentan dirigentes territoriales del PP.

Se refieren así a la media de mandatos que ha tenido cada dirigente nacional que también ha ostentado la presidencia del Gobierno, desde José María Aznar a Mariano Rajoy. Pero subrayan el contraste respecto a estos dos: cuando se instalaron en la séptima planta de la sede nacional de Génova, Aznar tenía 37 años y Rajoy 49, lo que les permitió a cada uno estancias de catorce años.

“Sería muy excepcional -concluyen- que Feijóo siguiese en política después de esas dos legislaturas”.