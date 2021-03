El ‘crítico’ Feijóo aplaude el fichaje de Toni Cantó por el giro al centro de Díaz Ayuso

Pablo Casado no quiere que Vox contamine su proyecto de fusión del centroderecha, y por eso rechaza que el partido de Santiago Abascal entre en algún Gobierno del PP, incluido el de Madrid, en contra de lo que defiende Isabel Díaz Ayuso. Y el líder popular ha conseguido un aliado inesperado: Alberto Núñez Feijóo.

Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes próximas a la dirección nacional del PP, Casado y su equipo se oponen a que Vox pueda gobernar con el PP en la Comunidad, y auguran que eso no sucederá, y que el resultado el 4-M facilitará que Ayuso sea presidenta en solitario con el apoyo de la formación de Abascal desde fuera.

Admiten que el PP de Pablo Casado tiene hipotecado gran parte de su futuro político en lo que suceda en las elecciones de Madrid el 4 de mayo y al resultado que logre su candidata, Díaz Ayuso, y es consciente de que esa jugada tiene también varios riesgos.

El vídeo del día El poderoso mensaje de Rosario y Vanesa Martín en tiempos de pandemia

Giro al centro de Casado

El líder del PP, que sigue manteniendo una buena relación personal y política directa con Isabel Díaz Ayuso, tiene también muchas diferencias estratégicas y de estilo en cuanto a la manera de ejercer su labor, sin eludir la confrontación, y, sobre todo, en el tipo de relación a mantener con Vox.

Esa discrepancia respecto al trato con la formación de Abascal es la que más distancia al equipo de Casado con el de Ayuso, según las fuentes de la dirección nacional próximas al líder consultadas por ECD.

Recuerdan que Casado, no solo no ha rectificado ni corregido la abrupta ruptura ejecutada con Vox en la frustrada moción de censura que Abascal presentó Pedro Sánchez, sino que sostiene que fue una decisión acertada que no piensa desmentir. Por eso rechaza que, tras el 4-M, Vox pueda cogobernar con Ayuso.

Feijóo, un aliado inesperado

En medio del choque entre Génova y la Puerta del Sol, fuentes de la dirección nacional defienden que el fichaje de Toni Cantó resulta clave para provocar la unión del centroderecha en las urnas, fundiendo a los votantes del PP y de Ciudadanos en la papeleta de Díaz Ayuso.

Y esa incorporación ha sido especialmente aplaudida, por ejemplo, por uno de los barones más críticos con Casado en los últimos meses, pero que en este caso se ha sumado a la tesis de la dirección nacional.

El líder gallego defiende que la llegada de Cantó da al proyecto político de Isabel Díaz Ayuso un giro al centro y de moderación. “A Feijóo le ha encantado el movimiento”, reconocen personas que han hablado con su entorno en los últimos días. Un posicionamiento a favor, cuyo mensaje también ha llegado al equipo de Pablo Casado. “En cuanto al trato a dar a Vox, Casado y Feijóo están en la misma onda”, admiten en privado en el círculo íntimo del líder del PP.

Ayuso quiere decidir

La presidenta madrileña, sin embargo, sabe que las encuestas le señalan como clara aspirante a la victoria, que su campaña arrancará con ese viento de cola, y que es y una opción atractiva para los ex votantes de Cs, con Cantó o sin él.

De hecho, Díaz Ayuso ha chocado con la dirección del PP por el encaje de Toni Cantó en su lista. Se ha resistido durante días a dar por cerrada la incorporación del ex dirigente de Ciudadanos.

A pesar de que Génova se apresuró a publicitar el fichaje, la presidenta lo dejó abierto en el tiempo. Quería ser ella quien decidiera cómo y cuándo se sumaba a su candidatura. Finalmente, figurará como número 5 en la lista.

Feijóo estará en la campaña

Fuentes del comité electoral del PP explican también a ECD que Casado se volcará en la campaña de Madrid. Aunque en su equipo matizan que tampoco pretende acaparar la mayoría de los actos, ni hacer sombra al ‘ticket’ que el partido quiere promocionar en esta convocatoria.

El plan es que la oferta la encabece Ayuso, pero con la aportación simbólica, en el último lugar de su lista, pero relevante desde el punto de vista político, del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con un perfil más moderado, menos crispado y más en consonancia con los actuales intereses de Génova.

En ese contexto de moderación, es donde se cuenta también con la participación de Alberto Núñez Feijóo en algunos actos de campaña en Madrid.

La batalla por el liderazgo

Hay que recordar que en el entorno de Díaz Ayuso ha visto a Feijóo como una amenaza a las aspiraciones futuras de la líder madrileña para presidir, primero, el PP regional y, después, el partido a nivel nacional.

En Génova, pocos dudan ya de la intención de Ayuso de construir una alternativa al liderazgo de Casado, como en su día pretendió Esperanza Aguirre frente a Mariano Rajoy. Pero recuerdan que Alberto Núñez Feijóo ha sido otro de los nombres que ha surgido de forma recurrente para liderar el partido.

Hay que destacar asimismo que, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió mantener abierta la hostelería, Feijóo puso en duda esa medida y declaró: “Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra”.

Aquellas declaraciones provocaron que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, señalase a Núñez Feijóo y realizase un llamamiento a cerrar filas a todos los barones para recordarles que el partido tenía una estrategia a nivel nacional respecto a la gestión de la pandemia, y que no se iban a tolerar versos sueltos.

Fractura con los barones

La disparidad de criterios y decisiones en la gestión de la pandemia por parte de los presidentes autonómicos del PP ha provocado una fractura de los barones con Pablo Casado, hasta el punto de que se han organizado en alguna ocasión en los últimos meses para plantarse frente a la dirección nacional.

Han admitido más de una vez que estaban “hartos” de que Génova siguiera siempre el juego a Isabel Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia, y de que no le parase los pies en algunas de sus medidas más polémicas.

En el entorno del resto de barones aseguran que, pese a que ellos no han visibilizado públicamente su desacuerdo con Díaz Ayuso, compartían el parecer de Núñez Feijóo. Remiten a los hechos para demostrar su rechazo: Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia han adoptado medidas más duras que las de Madrid.