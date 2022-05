Feijóo ordena a Juanma Moreno que “no vuelva hablar” de repetir elecciones en Andalucía

El PP marcha lanzado en Andalucía a tres semanas de las autonómicas. Los populares pueden aspirar a una gran victoria, de envergadura suficiente para superar por sí mismos en escaños a toda la izquierda y revalidar el Gobierno sin necesidad de acoger a Vox. Alberto Núñez Feijóo ha ordenado “no volver a hablar” de repetir elecciones.

Según una encuesta de 40 dB. para El País y la Cadena SER, el PSOE se estancaría en su resultado de hace cuatro años, los grupos más a la izquierda pagarían su división y Ciudadanos se volvería a precipitar a la irrelevancia extraparlamentaria.

Vox confirma su línea ascendente, pero no le reportaría mayor beneficio ante la espectacular crecida de los populares. Y me parece una falta de respeto que el partido le diga a un líder autonómico en plena campaña qué hacer.

No volver a hablar de repetir elecciones

Con este escenario, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha ordenado al candidato Juanma Moreno que no vuelva hablar de repetir elecciones en Andalucía, pese a que le parece una “falta de respeto” decirle a un líder autonómico en plena campaña lo que tiene qué hacer.

Pese a ello, Feijóo considera en privado que abrir el debate en plena campaña electoral no parece “pertinente”. No comparte, ni mucho menos, mandar el mensaje de que hay que repetir unas elecciones antes de que se celebren, ofreciendo esa perspectiva a los ciudadanos después de una después de meses de precampaña

Pero el escenario se ha llegado a plantear en la cúpula del PP andaluz para el día después del 19-J. En cambio, en el entorno de Núñez Feijóo concluyen que las expectativas electorales son en estos momentos “buenas” para Moreno Bonilla, teniendo en cuenta que las encuestas apuntan a que el PP acaricia un Gobierno en solitario en los últimos días que aleja el escenario de un Ejecutivo de coalición con Vox.

Juanma Moreno ha dejado el debate abierto

Hay que recordar que el presidente andaluz, en su condición de candidato a la reelección, no descartó hace unos días que pudiera darse una repetición electoral en la comunidad autónoma en función del resultado que arrojen las urnas el 19 de junio si no logra una “mayoría suficiente” para gobernar.

“No descarto nada, podría pasar”, respondió Juanma Moreno en una entrevista publicada el 22 de mayo por ‘El Confidencial’, y sobre la posibilidad de que se produjera una repetición de las elecciones según el resultado.

El candidato del PP razonó al respecto que, “si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones”, y matizó que “no es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable”. Pero el debate ya estaba abierto y Feijóo quiere zanjarlo en campaña.