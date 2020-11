Fernández Vara, presente en la Ejecutiva del PSOE, no critica el pacto de Sánchez con Bildu

El PSOE ha tratado de enfriar durante su ejecutiva de este lunes las críticas internas de algunos barones contrarios al apoyo de EH Bildu a los Presupuestos y desviar el foco de este asunto. Se les ha trasladado que "no hay pacto" con la formación soberanista vasca. Más allá de que votasen en contra de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, para los socialistas este gesto ni siquiera garantiza que finalmente apoyen las Cuentas.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada en Ferraz el ministro de Transporte y secretario de Organización, José Luis Ábalos.

"No hay ningún acuerdo de Gobierno ni voluntad de hacer sociedad de Gobierno" con EH Bildu, ha reiterado el dirigente socialista, mostrándose también sorprendido por el hecho de que se tilde a esta formación como "socio preferente" del Gobierno de coalición. "Estamos oyendo barbaridades", afeó en referencia a estos análisis, para argumentar acto seguido que "solo queremos acabar con la obstrucción" y superar la crisis social y económica derivada de la pandemia "cuanto antes", a través de la aprobación de los Presupuestos.

"No hay pacto, no se sumaron al bloqueo", subrayó añadiendo que además de Bildu fueron otras once formaciones las que permitieron que los Presupuestos superasen su primer escollo en el Congreso evitando su devolución al Congreso.

Algunos de los barones críticos han intervenido en la reunión y, según ha trasladado posteriormente Ábalos, habrían dejado claro su apoyo al Ejecutivo "para afrontar los problemas que tiene España", además de mostrar su rechazo a "ser utilizados por quienes no quieren a este Gobierno ni al PSOE", en referencia a la oposición conservadora.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que fue el primero en ser crítico con esta cuestión, también ha intervenido en la Ejecutiva socialista. "Ha aclarado también sus manifestaciones y ha dejado claro que apoya al Gobierno", ha asegurado Ábalos.