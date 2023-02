Giro de Sánchez con los Leopard: llevará al Congreso el envío de carros a Ucrania porque ya tiene los apoyos.

El Gobierno Sánchez había decidido que el envío de carros de combate Leopard a Ucrania no fuese debatido en el Parlamento. Sin embargo, en medio de la bronca con Unidas Podemos por la ley del “solo sí es sí”, Moncloa ha logrado los apoyos necesarios para que el Congreso respalde la decisión de la parte socialista del Ejecutivo.

Hasta ahora, la posición que mantiene en público Moncloa es la de rechazar cualquier votación en las Cortes. Defiende que el Gobierno no está obligado a someter una decisión así al Pleno del Congreso ni a recibir su autorización mediante el voto de los grupos parlamentarios, ya que “no supone el envío de tropas españolas”, a diferencia de otras misiones.

En el núcleo duro de Pedro Sánchez han insistido en las últimas semanas en que, tanto los carros Leopard como los blindados TOA, van a estar tripulados por soldados ucranianos. De hecho, amparándose en el marco de la OTAN y según fuentes del Ministerio de Presidencia, ni siquiera este envío de material pesado a Ucrania tiene que pasar necesariamente por el Consejo de Ministros.

Presión a Sánchez de sus socios

A falta de conocer más detalles sobre la operación, varios grupos han puesto sobre la mesa la necesidad de que la Cámara Baja pueda debatir y votar sobre la misma. Pero sin éxito.

Además de la oposición frontal de Podemos, otros grupos aliados del Gobierno, como ERC y EH Bildu, han reclamado que la decisión pase por el Congreso. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llegado a argumentar que “es de primero de democracia”.

Frente de izquierdas sin Podemos

Además de Unidas Podemos, ERC, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han mostrado su oposición a la decisión de Pedro Sánchez. Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Moncloa ha logrado atar el respaldo del PNV, Junts per Catalunya, Más País y las formaciones regionalistas.

El objetivo del PSOE es repetir la estrategia frente a Podemos que ha seguido con la ley del “solo sí es sí”.

Esto es, ha logrado formar un frente de izquierdas, sin el partido morado, que respalde en el Congreso la decisión de Sánchez de enviar carros Leopard a Ucrania, así como la reforma de la ley estrella de Irene Montero que ha presentado el grupo parlamentario socialista. Sin necesidad de contar con los votos del PP.

Respaldar la decisión del Gobierno

Desde la parte socialista del Gobierno admiten a ECD que la decisión de España de enviar carros Leopard a Ucrania ha generado división en el Congreso de los Diputados, aunque menos de la que podría aparentar en un primer momento.

Según una encuesta que manejan en Moncloa, el 60% de los diputados se muestran a favor del envío de los carros, solo un 15% se pronuncian en contra, mientras que un 25% no sabe o no contesta. Destacan que Vox, por ejemplo, no se ha pronunciado.

Técnicamente, la decisión de mandar a Ucrania los carros Leopard no precisa del visto bueno de los Cortes, al no tratarse de un envío de “tropas”. La Ley de Defensa Nacional, en su artículo 4.2, dice que “al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional”.

Yolanda Díaz, clave para mediar

Entre la postura del PSOE y la de Unidas Podemos, con unos a favor y otros en contra, la figura de Yolanda Díaz se erige como clave para mediar entre las dos partes del Gobierno de coalición.

En Moncloa destacan que Díaz se ha mostrado preocupada por el “salto cualitativo” en el plano armamentístico que implica el envío de carros de combate a Ucrania y ha pedido abrir vías diplomáticas para conseguir la resolución del conflicto bélico.

Pero ha medido sus palabras y ha evitado chocar con el ala socialista del Ejecutivo, al afirmar simplemente que este cambio en la posición armamentística es un asunto que suscita preocupación en la sociedad española y europea.

La opinión pública apoya la decisión

Fuentes de la dirección del PP también apuntan a que Podemos sigue manteniendo sus tesis contrarias al apoyo militar a Ucrania, pero su oposición se ha rebajado respecto a la postura que adoptó hace un año. Una postura que, añaden, se ha mostrado además como claramente impopular.

Recuerdan que, en marzo del año pasado, el CIS preguntó sobre el apoyo militar a Ucrania, y siete de cada diez españoles se mostraron de acuerdo con que la OTAN envíe “material militar, armas o munición” al país.

El pasado mes de diciembre, el CIS volvió a preguntar por Ucrania, y el 57% de los encuestados se mostraron a favor de que España apoyara su entrada en la OTAN. Unos indicadores que dan cuenta, destacan en el entorno de Sánchez, del apoyo mayoritario de la sociedad española a la causa ucraniana.

Presión hasta del periódico ‘amigo’, El País

En Moncloa tampoco se ha pasado por alto que el periódico ‘amigo’, El País, se ha posicionado en su editorial a favor de la celebración de un debate en el Parlamento. Argumenta que los gobiernos deben dedicar esfuerzos a explicar sus decisiones, y que “en el caso de España, como sistema plenamente democrático, esas explicaciones solo pueden darse en sede parlamentaria”

El envío de tanques a un país en guerra es -comenta- una decisión de calado, que merece una explicación razonada, más allá de un anuncio a los medios, y al margen de la presumible aceptación que pudiera tener la medida en la opinión pública.

La razón más clara -concluye- “conecta con el respeto a una cultura democrática que concibe el Parlamento como el lugar que dota de contenido y pleno sentido a las políticas de Estado”.

Y no debería ser un impedimento la previsión de escuchar posiciones contrarias, incluso de los partidos de la coalición y los socios de investidura. Al contrario, esa puede ser la vía para que la ciudadanía no olvide que vivimos una guerra y que una guerra comporta compromisos y sacrificios.