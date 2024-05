El Gobierno asegura que el buque Borkum no ha parado en España por el “show” de Podemos y Sumar

Concentración en el Puerto de Cartagena para pedir al Gobierno información sobre el destino del Borkum.

El carguero Borkum no ha hecho escala en España "hartos" por el "show" de Podemos y Sumar, según confirman fuentes del Gobierno a Confidencial Digital. Los dos partidos acusaron al Ministerio de Transportes de permitir para en Cartagena a un navío que transportaba material militar a Israel para continuar la guerra en la Franja de Gaza —un conflicto que califican de "genocidio"—. Este miércoles solicitaron al Ejecutivo que impidiera la entrada en territorio español a este buque, que ya pasó el registro de aduanas en las Islas Canarias. Tras la polémica, el mercante ha decidido no parar en la ciudad murciana para evitar acrecentar la polémica y se dirigirá directamente al puerto de Koper, en Eslovenia.

Denuncia de La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina

Todo parte de una advertencia de La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) que este martes alertó de la posibilidad de que el armamento que transportaba el Borkum terminase en manos del Gobierno liderado por Benjamin Netanyahu. Podemos y Sumar rápidamente se hicieron eco de la denuncia y pidieron que el Ejecutivo detuviese el barco si atracaba en España. Desde entonces se desató una guerra de versiones: por un lado, el Ministerio de Transportes asegurando que el destinatario era la República Checa, como señalaban los documentos oficiales tanto de España como del país centroeuropeo. Por otro, las dos formaciones de izquierdas afirmando que Chequia es el país que más armas exporta a Israel, y que, aunque el destinatario fuese dicho Estado, no impedía que el armamento fuese reexportado al Estado hebreo.

"El Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que España no está siendo usada como territorio de tránsito a Israel. República Checa es uno de los principales exportadores de armas a Israel", aseguraba a través de X la RESCOP este miércoles.

El Gobierno niega que el armamento termine en Israel

El Ejecutivo negó desde el miércoles que el carguero transportase material militar para Israel. Sí admitió que llevaba 20 toneladas de motores de cohetes (código ONU clase 1.3C 186), 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva (código 181), 1.500 kg de sustancias explosivas (código 477) y 740 kg de cargas propulsoras de cañones (código 242), según ha informado elDiario.es.

El plan inicial del Borkum pasaba por atracar en Italia, descargar todo el material que sería transportado a la República Cheque por vía terrestre. Aunque el propio responsable de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que el documento oficial del Gobierno checo confirma que el destinatario final es la propia república, desde Podemos —tanto su líder, Ione Belarra, como su candidata a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Irene Montero, y su fundador, Pablo Iglesias— han arremetido contra el ministro asegurando que la República Checa es uno de los países que más armas exporta a Israel y que, por tanto, el Estado hebreo podría recibir dicho material una vez llegue a Chequia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante la presentación del Plan Director del Corredor Atlántico, en el Ayuntamiento de A Coruña, a 16 de mayo de 2024, en A Coruña, Galicia.

"Puente ocultó que la República Checa puede re-exportar a Israel las armas que transporta el Borkum, según el certificado al que él mismo se refirió", ha afirmado Iglesias basándose en el certificado emitido por la República Checa en el que se apoya el Gobierno español para sostener que ese país es el destino final de la carga del buque. Un texto publicado por el periodista Antonio Maestre en X —antes Twitter—. En un apartado en inglés, se afirma: "Los artículos y sus componentes no serían transferidos posteriormente sin la autorización previa del gobierno exportador original", esto es, que si Chequia decide vender este armamento, deberá tener el sí de la India, que ha exportado el material al país centroeuropeo. Según Podemos y Sumar, esto añadía un nuevo "indicio".

Transportes impidió la entrada a un buque que sí llevaba armamento el estado hebreo

Este jueves el Gobierno español sí impidió el paso a un carguero que transportaba armas a Israel. El buque danés ‘Marianne Danica’ no ha podido atracar en España. El navío zarpó de Madrás (India) con destino al puerto de Haifa (Israel). Mismo origen que el Borkum, una de las coincidencias que ha hecho saltar las alarmas de la RESCOP. Transportes le negó la escala en el puerto de Cartagena y aseguró que tanto Podemos como las asociaciones propalestinas que han denunciado al Borkum habían confundido ambos cargueros. Sin embargo, la formación morada ha insistido en su acusación e interpuso este miércoles una denuncia ante la Fiscalía para que detuviese la naviera y constatase que el destino final no era Israel. Según informa el diario La Razón, el ministerio público no ha detectado indicios de delito en la denuncia de Podemos y ha solicitado a la Audiencia Nacional que no la admita a trámite.

"Show" de Podemos y Sumar, respuesta a por qué decide no parar

Pocas horas después, el carguero Borkum trasladó a las autoridades españolas su decisión de no atracar en España. Una decisión que ha disparado la euforia en Podemos y Sumar. Ambas formaciones ven en este desenlace la confirmación de su denuncia. "¡Victoria! Teníamos razón. Esperamos las disculpas mañana. La presión social sirve, plantar cara sirve. Ninguna complicidad con el genocidio", celebraba a primera hora de este viernes el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón. "Un barco que no tiene que ocultar, ¿por qué decide de madrugada finalmente no atracar en el puerto de Cartagena y seguir su ruta? Esperemos que esas armas no acaben sirviendo para el genocidio palestino", concluía.

Pero, según ha podido saber ECD de fuentes del Ejecutivo, el carguero ha decidido no seguir adelante por la denuncia de Podemos ni por la posibilidad de que su destino y material sean chequeados —ya lo fueron en Canarias—, sino por el "hartazgo" del "show" de Podemos y Sumar.