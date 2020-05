El Gobierno busca desgastar al PP con una paga extra a los sanitarios en las autonomías del PSOE

El PSOE persigue redoblar la presión sobre el PP. El Gobierno ha empezado a plantear a las comunidades autónomas socialistas que abonen una paga extra al personal sanitario para dejar en evidencia a las autonomías populares, donde han comenzado las movilizaciones sindicales para evitar los recortes tras la fase más cruda de la pandemia.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el Ministerio de Sanidad está proponiendo a las comunidades del PSOE negociar una bonificación extraordinaria para el personal sanitario que se encuentra en primera línea de la emergencia por el coronavirus.

La paga que está proponiendo el Gobierno se concretaría en un complemento de productividad a cobrar este 2020 para aquellos profesionales que han trabajado de forma efectiva desde del 1 de marzo hasta el 15 de abril. El importe final tampoco está todavía concretado.

El objetivo del Ministerio de Sanidad es que destinen los fondos adicionales que cada año transfiere el Estado para complementar los aumentos retributivos de los funcionarios a una paga extra única y focalizada a este colectivo.

La partida se sacará de los fondos adicionales que transfiere el Ejecutivo cada año para complementar el aumento de salario de funcionarios. Estos fondos pendientes suman un 0,55% de incremento de la masa salarial (0,25% de 2019 y 0,30% de este año).

Frente a la sombra de recortes del PP

Por lo pronto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha renunciado por primera vez al ‘tijeretazo’ y renovará hasta el mes de diciembre a los 10.000 sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia.

El anuncio llegó un día después de que el Gobierno central destinara 10.000 millones de euros a cubrir el gasto sanitario de las comunidades autónomas. Madrid, la que menos invierte en sanidad según la última estadística de gasto sanitario de 2018, será la que más dinero reciba junto a Cataluña.

Cataluña ya trabaja en una paga extra

Precisamente, la Generalitat de Cataluña estudia ya abonar una paga extra de cerca de 666 euros netos (de media) a un total de 45.000 trabajadores que hayan trabajado en los servicios esenciales públicos durante la gestión del coronavirus.

Sanitarios, cuerpos de emergencia o bomberos son algunos de los colectivos potencialmente beneficiarios para percibir este plus, que el Govern costeará con un fondo de 45 millones de euros y que, por el momento, no ha concretado la fecha en la que estos trabajadores percibirán el plus.

En Francia, la paga extra es de 1.500 euros para los profesionales que trabajan en las zonas más afectadas y de 500 euros en los departamentos donde la pandemia ha sido más leve. En Bélgica, se ha optado por pagar un “bonus Covid-19” de 1.450 euros a 10.000 médicos, enfermeras y farmacéuticos del país.