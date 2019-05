El Gobierno deniega el acceso a documentación sobre la exhumación de Franco

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez fijó para el 10 de junio la ejecución de la exhumación de Francisco Franco. Será en la mañana de ese lunes, si el Tribunal Supremo u otra circunstancia no lo impide, cuando se levante la lápida de detrás del altar central de la Basílica del Valle de los Caídos, y se extraiga el féretro que guarda los restos mortales del dictador.

En caso de que haya vía libre, culminará así un largo y polémica proceso que se inició el pasado verano, cuando el Consejo de Ministros aprobó poner en marcha la exhumación de Franco del gran mausoleo situado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en el valle de Cuelgamuros.

Durante estos meses, el procedimiento administrativo dirigido por el Ministerio de Justicia ha encontrado numerosas resistencias, y continuos recursos judiciales y administrativos: por parte de la familia Franco, por la Fundación Nacional Francisco Franco, por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, por el abad de la abadía benedictina situada en el mismo monumento...

Además, Confidencial Digital ha podido comprobar que en los últimos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que gestionar peticiones de información para que hiciera pública parte de la documentación clave en este proceso que llevará a sacar de su lugar de enterramiento los restos de Franco, 44 años después de su muerte y sepultura.

“No” de Presidencia y de Justicia

Esas peticiones de información a la Administración General del Estado se tramitan a través del Portal de Transparencia. En el portal se recoge y difunden las resoluciones denegatorias y de concesión parcial de información pública solicitada.

Las denegaciones se pueden deber a que la difusión de la información solicitada puede suponer un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, las relaciones exteriores de España, la investigación de delitos, la política económica... y otras circunstancias que se contemplan en la legislación, tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, como otras normas.

ECD ha podido constatar que hasta el 31 de marzo de este 2019 el Gobierno había denegado siete peticiones de información relacionadas con la exhumación de Francisco Franco. Las solicitudes habían sido dirigidas al Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, y al de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de Carmen Calvo, que también ha tenido su papel en este proceso.

Los motivos de denegación se encuadraron en dos categorías: evitar perjudicar las relaciones exteriores de España, y asegurar “la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”.

Informes jurídicos, el expediente administrativo...

Las respuestas publicadas en el Portal de Transparencia, por política de protección de datos y de la privacidad, no muestran quién realizó la consulta en cuestión. Sin embargo, el análisis de dichas respuestas parece indicar un patrón común, una misma iniciativa que habría lanzado varias peticiones de información, y que además insistió varias veces.

Por ejemplo, un mismo día tuvieron entrada en el Portal de Transparencia dos solicitudes muy similares. Una tenía como asunto: “Exhumación de Franco - Información que solicita: Copia del expediente administrativo que, al amparo del Real Decreto-ley 10/2018, se incoó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018, con el fin de exhumar los restos de Francisco Franco Bahamonde de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Inclúyanse todos los documentos y actos administrativos pertenecientes al mismo, tanto definitivos como de trámite”.

También se solicitó “copia de todos los informes de que se ha dispuesto -incluidos los de carácter jurídico que eventualmente haya podido emitir la Abogacía del Estado- que llevaron al Consejo de Ministros en su sesión del 15 de febrero a acordar el traslado de los restos de Francisco Franco desde su emplazamiento actual del Valle de los Caídos”.

Cabe señalar que ambas peticiones se realizaron el 16 de febrero, es decir, al día siguiente de que el Consejo de Ministros acordara finalizar el procedimiento administrativo y fijara el 10 de junio como fecha para exhumar el féretro del dictador.

Las dos peticiones llegaron a la Subsecretaría de Justicia, que las analizó y resolvió denegar el acceso a la información referida. ¿El motivo alegado? Se trata, tanto el expediente administrativo como los informes jurídicos, “de información sensible en la que concurre un especial interés público que no justifica el acceso a la misma por cuanto los informes jurídicos pueden contener elementos, análisis y conclusiones jurídicas a los escritos procesales que forman parte de los procedimientos judiciales aún en curso que se relacionan a continuación, y que, de hacerse públicos, podrían lesionar los principios de igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva”.

Insistencia en la petición

Menos de un mes después de registrarse estas solicitudes, el Gobierno de Sánchez recibió dos muy similares. En una de ellas, al menos, se explicitaba que era una “nueva petición, por si no se ha entendido la previa”; por tanto, era la misma persona (o personas, o entidad) quien insistía.

“En una solicitud de información previa pedí copia de TODOS los informes jurídicos en los que se estudian las opciones legales para exhumar el cuerpo del dictador Francisco Franco de su tumba del Valle de los Caídos”, escribió el responsable de esta petición, que lamenta que “se me remitió únicamente un escrito de seis líneas firmado por la Abogacía del Estado el 30 de agosto de 2018. Mi solicitud de información consiste únicamente en saber si realmente este es el único informe jurídico que maneja el Gobierno de España sobre la exhumación de Franco, ante la sospecha de que la petición inicial no fue entendida correctamente. Si esto no fuera así, vuelvo a solicitar los informes jurídicos relacionados con este caso”.

El mismo día que esta petición -de nuevo, dos solicitudes similares presentadas en la misma fecha- entró en el Portal de Transparencia otra con este texto: “Solicito acceso a toda la documentación obrante en el procedimiento de exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 y en la disposición adicional sexta bis de la Ley 52/2007, iniciado de oficio por el Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de agosto de 2018”.

De nuevo, las dos peticiones de transparencia fueron rechazadas por la Subsecretaría de Justicia que dirige Cristina Latorre Sancho, el alto cargo que ha dirigido el proceso de exhumación. Y el motivo arguido fue el mismo: difundir esa información afectaría a escritos procesales que forman parte de procedimientos judiciales en marcha.

Las cartas de Carmen Calvo y el Vaticano

Junto a estos casos descritos y gestionados por la Subsecretaría de Justicia, ECD ha podido comprobar que en marzo el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio J. Hidalgo López, firmó tres peticiones para acceder a la correspondencia entre la vicepresidenta Carmen Calvo y responsables del Vaticano.

Hay que recordar que la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez trató de conseguir que la Santa Sede obligara al abad benedictino a permitir la exhumación en el Valle de los Caídos, y asimismo que vetara la reinhumación en la Catedral de la Almudena, como pretende la familia Franco si finalmente se consuma el traslado de los restos del dictador.

Pues bien. El 22 de febrero se registraron tres peticiones de información en el Portal de Transparencia sobre este asunto. Son similares, pero la extensión del nombre (tapado) sugiere distintas identidades detrás de estas peticiones.

Las solicitudes fueron las siguientes:

-- “Solicito del Ministerio de Presidencia: 1 - Copia de la DOS CARTAS recibidas por el Gobierno enviada por el Vaticano relativa a la exhumación de Francisco Franco de El Valle de los Caídos. De una de las cartas, el Gobierno entregó un extracto a medios de comunicación”.

-- “Toda la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) relativa a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos”

-- “Copia de la carta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de 18 de enero de 2019, dirigida al Secretario de Estado de la Santa Sede, en la que se tratan diversos aspectos de la exhumación de Francisco Franco, entre ellos la posición del Prior de la Abadía del Valle de los Caídos. 2. Copia de la carta del Secretario de Estado de la Santa Sede de 14 de febrero de 2019 dirigida a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en respuesta a la carta de esta de 18 de enero de 2019”.

La respuesta a las tres peticiones fue la misma: denegó el acceso a la información solicitada esgrimiendo las relaciones exteriores como límite al derecho de acceso: “Un principio básico de las relaciones internacionales entre Estados es el carácter confidencial de las comunicaciones que mantienen entre ellos y que se canalizan normalmente a través de cartas o de notas verbales. La publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países. El Vaticano es a todos los efectos un Estado soberano y que mantiene relaciones diplomáticas plenas con España”.