El Gobierno ‘incumple’ la ley y manda funcionarios a teletrabajar sin ordenador ni conexión de Internet

La Administración del Estado ha apostado por el trabajo presencial, incluso durante la pandemia. Pero los empleados llevan tiempo reclamando que se aplique el teletrabajo tres días a la semana, como se les prometió hace meses. Lo ha ‘colado’ en el plan de ahorro energético, pero los funcionarios de varios departamentos denuncian falta de medios.

El plan de ahorro energético fue visto por Hacienda, el pasado mayo, como una oportunidad para que la norma viera finalmente la luz tras nueve meses de retraso en su implantación.

Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen a Confidencial Digital que, tras haberlo estudiado a fondo, el ahorro en los edificios públicos no compensa la inversión en material que debe realizar la Administración para normalizar el sistema de trabajo desde casa.

Que no suponga coste para los empleados

Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es que el teletrabajo, no sólo no debe suponer ninguna merma de derechos para los empleados que se acojan a esta modalidad, sino que además no debe suponerles ningún coste añadido.

Ante las dificultades para medir gastos, como la luz, conexión a internet o calefacción, desde la parte laboral se ha venido reclamando algún tipo de compensación a cambio de esos costes.

Desde el Ejecutivo sólo ha existido el compromiso de facilitar un ordenador portátil de acuerdo a la disponibilidad, así como los programas informáticos necesarios para las tareas a desarrollar.

Sin ordenador, ni conexión a Internet

Sin embargo, fuentes sindicales explican a ECD que la distribución de equipos informáticos no está en absoluto garantizada en todos los departamentos.

Cuando han preguntado, la respuesta que han recibido los empleados en algunos departamento es que el trabajo a distancia se va a desarrollar dentro del paquete de medidas de racionalización del gasto en la Administración Pública, y no como parte del decreto de teletrabajo, que es lo que exigían los sindicatos como forma de dotar de una mayor seguridad y medios a los funcionarios.

Afecta a Tráfico, Presidencia, Sanidad…

Por ejemplo, en el acuerdo de la Dirección General de Tráfico, al que ha tenido acceso ECD, se afirma expresamente que la prestación de servicios bajo el régimen de trabajo a distancia requiere disponer, “en el espacio de trabajo que vaya a utilizar el empleado, de una línea de conexión a internet [ADSL, fibra o conexión móvil 4G o superior] y de un ordenador”

La DGT asegura que, “procurará, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y de los medios técnicos existentes, proporcionar a los empleados públicos los recursos informáticos necesarios para la prestación de servicios a distancia”.

Hacer uso de sus propios medios

Algo muy similar se puede constatar en otros acuerdos como, por ejemplo, el firmado en el Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, y en el Ministerio de Sanidad y en el de Consumo.

Respecto al principio de suministrar a los funcionarios los medios precisos para trabajar a distancia, se subraya que, “en el caso de que esto no fuera posible, la autorización del trabajo a distancia quedará supeditada a que el trabajador se comprometa a hacer uso de sus propios medios, siempre que éstos reúnan las características técnicas precisas para posibilitar el ejercicio de las funciones propias de su puesto de trabajo por medios telemáticos”.