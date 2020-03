El Gobierno, listo para prorrogar por segunda vez el estado de alarma antes de Semana Santa

Pedro Sánchez tiene prácticamente decidido prorrogar por segunda vez quince días más el estado de alarma por el coronavirus. Un escenario que alargará el confinamiento hasta el 25 de abril. El PSOE se encuentra a la espera de la orden de Moncloa para participar en un pleno en el Congreso que apruebe la extensión de las medidas excepcionales.

Esa votación, según el calendario trazado por el equipo del presidente, se producirá antes de los días festivos de Semana Santa. Algunas fuentes la sitúan el martes 7 de abril, o el miércoles 8 como muy tarde, para que el Consejo de Ministros tenga tiempo de ratificar la prórroga, antes del sábado 11, tras recibir el aval del Congreso.

Previamente, como sucedió la vez anterior, Pedro Sánchez tiene previsto anunciar en una comparecencia en Moncloa su intención de prorrogar por segunda vez el estado de alarma y la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la solicitud de prórroga al Parlamento.

Desde ese mismo momento, la Mesa del Congreso activará la maquinaria para la convocatoria de un pleno extraordinario.

Llegar al pico no significa relajar las medidas

En todo caso, fuentes con acceso a La Moncloa explican a Confidencial Digital que “hay que esperar antes de anticipar escenarios”. Las decisiones las van a ir marcando los acontecimientos a corto plazo porque la situación es cambiante día a día.

Pero reconocen que una cosa es el pico del contagio, y otra, los efectos del contagio y de la enfermedad en el sistema de salud pública. “Estar en el pico no quiere decir que no hagan falta más medidas, pero no necesariamente. Ahora mismo estamos en el momento de hacer el seguimiento directo para tomar decisiones”, afirman.

A preguntas sobre el final del estado de alarma, previsto para el 11 de abril, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anticipado este martes que “tendremos que saber cuando se aproxime el fin de la Semana Santa cómo se ha comportado la curva y consultaremos con los científicos cómo podemos actuar, pero la vuelta a la normalidad será progresiva, como la recuperación de la vida cotidiana”.

El PSOE, a la espera de la orden de Sánchez

Así las cosas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el grupo parlamentario socialista están a la espera de que Sánchez dé el paso definitivo para solicitar una prórroga más y que el pleno pueda convocarse con la suficiente anticipación.

La votación, como en la anterior extensión del estado de alarma, será telemática. Se espera que apenas una treintena de diputados acudan presencialmente al hemiciclo. El resto de parlamentarios podrán registrar su voto 48 horas antes de la celebración de la sesión.

En la mayoría de los grupos parlamentarios reconocen a ECD que sus diputados se encuentran “disponibles” por si son llamados a una votación en cuestión de horas.

Se reserva el anuncio del “peor escenario”

Hay que recordar que, tal y cómo contó ECD, Moncloa maneja datos desde hace más de una semana, que ha preferido no desvelar, sobre el “peor escenario”: mantener el estado de alarma hasta el 25 de abril. La previsión inicial era, de hecho, prorrogar el estado de alarma durante 30 días, en lugar de los 15 anunciados.

Un escenario que nunca se ha descartado en Moncloa, pero que Pedro Sánchez ha preferido no anticipar por ahora. Es un planteamiento que lleva barajándose desde hace días en el comité de expertos que se reúne a diario con el presidente. Pero ha supeditado el anuncio oficial a la evolución de los contagios en España.

“La población no está preparada aún para digerir el mazazo de un confinamiento superior a un mes”, reconocían entonces a Confidencial Digital fuentes próximas al comité de seguimiento de la crisis.

Pero varios ministros anticipaban ya hace una semana a ECD que había que esperar a comienzos del mes de abril para que el Gobierno confirme y anuncie a la opinión pública el “peor escenario” que ahora ya asume.

Se ha retrasado el pico de contagios

Según los datos que ha presentado en Moncloa el comité técnico de gestión de la crisis, a los que ha tenido acceso ECD, el número de contagios no parará de crecer con fuerza hasta aproximadamente el 5 abril, cuando se habrán completado tres semanas de confinamiento.

Hasta el momento, los expertos habían vaticinado que el pico podía alcanzarse antes del 29 de marzo. Así lo anunció el propio Pedro Sánchez, quien compareció en Moncloa unos días antes para preparar a la población para unas “jornadas muy duras”.

Sin embargo, las primeras jornadas del mes de abril se han situado ahora como “las más complicadas”.

20 días más para descongestionar hospitales

Con este escenario, “contemplamos prolongar lo máximo posible, hasta finales de abril, el estado de alarma. Llegar al pico significará redoblar los esfuerzos y no dar un paso atrás, que sería lo peor”, advertían a Confidencial Digital hace una semana fuentes de la autoridad competente designada para liderar la lucha contra el Covid-19.

En ese momento, el punto crítico para las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se producirá todavía en los veinte días siguientes. Se juntará el ingreso de los pacientes alcanzados durante el pico, que puede durar hasta 28 días en los casos más graves, con los que se vayan registrando los días posteriores.

Reconocen también que el gran temor en Moncloa es que una retirada precipitada de las medidas de contención diera paso a una segunda oleada de la enfermedad.

Por ello, la estrategia trazada, a partir de finales de abril, recoge empezar a desescalar y a reducir progresivamente las restricciones de movimiento impuestas a la población. No se contempla en estos momentos en Moncloa una “relajación” de las medidas excepcionales antes de esas fechas.