El Gobierno se moviliza para salvar a Dolores Delgado

Una semana después de la dimisión de Carmen Montón por las irregularidades de su Máster, una nueva noticia ha hecho tambalear, otra vez, los cimientos del Gobierno y la continuidad de otra ministra: en esta ocasión, la de Justicia. Las informaciones sobre Dolores Delgado, vinculándola al comisario Villarejo, hicieron saltar las luces de alarma, pero Moncloa cree que la situación está controlada.

La nueva crisis para el Gobierno comenzó el pasado lunes, cuando El Confidencial publicó que el comisario José Manuel Villarejo, en prisión a la espera de ser juzgado por los delitos de blanqueo y organización criminal, se reunió con Dolores Delgado, cuando ésta trabajaba en la Audiencia Nacional.

Según la documentación incautada al policía, el objetivo era lograr el apoyo de la hoy ministra en beneficio del empresario Ángel Pérez-Maura, quien estaba inmerso en un proceso de extradición al ser reclamado por la justicia de Guatemala.

La reacción de Dolores Delgado no se hizo esperar y, ese mismo día, emitió un comunicado asegurando que no había tenido ninguna reunión, “ni oficial ni no oficial” con Villarejo, y menos para tratar este tipo de asuntos.

No obstante, las noticias que salieron posteriormente, anunciando una investigación de la Audiencia Nacional, e implicando también a Baltasar Garzón, provocaron un silencio que puso de nuevo en alerta al Gobierno de Pedro Sánchez.

“No podemos permitirnos más dimisiones”

En ese sentido, explican al Confidencial Digital altos cargos del Ejecutivo, desde Moncloa se ha transmitido a Justicia que “no podemos permitirnos más dimisiones”. Y “menos aún”, añaden, por un asunto vinculado a José Manuel Villarejo, cuyo objetivo es “seguir intimidando y amenazando” para evitar la condena.

El propio comisario, de hecho, es uno de los blancos de las sospechas tanto de Presidencia como del Ministerio, al considerar que “ha vuelto a la carga ahora que el juez está preparando causas separadas para todos los delitos que se le imputan. Ha querido mandar una de sus advertencias”.

No obstante, la propia Dolores Delgado señala otros posibles “culpables”. La titular de Justicia considera que la información sobre su supuesto encuentro con Villarejo procede de la Audiencia Nacional. Según la ministra, antiguos compañeros de magistratura podrían estar, ahora “haciéndole la cama”.

La defensa del Gobierno

Sea como fuere, en el Gobierno tienen claro que hay que salir en tromba a defender a Delgado. Entre otras cosas, afirman, porque “muchos jueces se han visto con Villarejo y otros comisarios y eso no implica la comisión de ningún tipo de irregularidad”.

Además, desde Justicia van a insistir en que la Audiencia Nacional no tiene ningún tipo de documento en el que se haya registrado un encuentro entre la ministra y Villarejo a cuenta de la extradición de Pérez-Maura.

Por otra parte, afirman las fuentes consultadas, se va a hacer especial hincapié en que la Fiscalía ya ha negado rotundamente cualquier tipo de acuerdo entre Delgado y el comisario.

Así, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, ya ha dejado claro que, tras La revisión de los os informes sobre esa extradición, no consta “intervención alguna de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado”.

Baltasar Garzón pierde enteros

El caso, por tanto, “parece tener poco recorrido”, según los cálculos del Gobierno. No obstante, lo publicado en los últimos días también puede tener un daño colateral: la candidatura de Baltasar Garzón al Ayuntamiento de Madrid.

Tal y como se informó en exclusiva en estas páginas, el nombre del jurista estaba entre los favoritos del PSOE para la alcaldía, con el objetivo de formar un poderoso tándem con Manuela Carmena. No obstante, la aparición de estas informaciones vinculándole con Villarejo ha provocado que la vía Garzón, pierda enteros, aunque no está descartada totalmente.