Hacienda vigila a los youtubers. Busca comprobar si residen tiempo suficiente en el extranjero como para tributar allí

Rubén Doblas Gundersen, de 30 años, conocido popularmente como ‘El Rubius’, el tercer youtuber más conocido y el que tiene mayor número de suscriptores, ha provocado la polémica tras anunciar que pasará a fijar su residencia en Andorra para tributar allí, después de diez años pagando impuestos en España.

"Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa", afirmó días atrás.

El anuncio ha merecido críticas de colegas, como es el caso de ‘AlexElCapo’, otro youtuber, quien ha recordado a ‘El Rubius’ que en España hay una grave crisis sanitaria y que todos los recursos son necesarios para hacerle frente.

No es el único

‘El Rubius’ sigue así los pasos de otros usuarios de YouTube como Ismael Prego, Wismichu, o Instagram, como la influencer de fitness Patry Jordán.

El anuncio ha desatado un enorme revuelo en las redes sociales, también porque se ha conocido que otros muchos famosos como él llevan tiempo tributando en la vecina Andorra y no en España.

Se han citado los nombres de otros conocidos youtubers como ‘Alexby’, ‘ElmilloR’, ‘Lolito’, ‘Willyrex’, ‘Vegetta’ y ‘The Grefg’, que también se acogen al modelo fiscal andorrano, que es especialmente beneficioso para personas con rentas altas.

La Agencia Tributaria

Según ha sabido Confidencial Digital, la Agencia Tributaria mantiene un control periódico de los creadores de contenidos online, con el fin de comprobar que cumplen sus obligaciones fiscales.

Hacienda ha situado el foco en los contribuyentes considerados “deslocalizados”: aquellos que dicen residir en el extranjero y por tanto tributan fuera de España, con el objetivo de pagar la menor cantidad de impuestos.

“En lo que toca al control de los deslocalizados, desde hace muchos años se realizan regularizaciones cuando se determina que el traslado de residencia a otro país es ficticio”, explican desde el ministerio de Hacienda.

El vídeo del día La pandemia de coronavirus suma cerca de 630.000 casos a nivel mundial.

Control “prioritario”

Hacienda asegura controlar de forma “prioritaria” desde 2014 a todos y cada uno de los creadores de contenido online.

Las fuentes admiten que la categorización de creadores de contenido online es meramente práctica. “Se conjugan varios elementos: personas físicas que realizan una actividad económica fundamentalmente en Internet, pero hablar de creador es una manera coloquial de aglutinarles”.

Es clasificación incluye a todos los que consiguen monetizar sus plataformas digitales: desde influencers de Instagram, dueños de canales de YouTube o perfiles de TikTok.

Los ingresos de estos creadores pueden producirse de dos formas. La primera, gracias al dinero que generen dentro de las propias plataformas. Es el caso de YouTube, que les cede parte de sus ingresos en función de las suscripciones o visualizaciones de los vídeos que consigan.

La segunda, gracias a los contenidos patrocinados que les proporcionan marcas externas, como ocurre mayoritariamente en Instagram, con el objetivo de conseguir visibilidad entre los seguidores de ese creador.

Requerimientos

Desde Hacienda no detallan cómo la Agencia Tributaria controla el primer tipo de ingresos. “No es una información común a todos y no podemos detallar cómo conseguimos esa información”, explican a Confidencial Digital.

“Los requerimientos se hacen según cada usuario, no te puedes basar solamente en lo que te dice el contribuyente”.

Los técnicos del ministerio, añaden, tratan de verificar que los usuarios no constituyan ficticiamente una actividad societaria, cuando en realidad perciben y tributan como personas físicas.

Residir en Andorra

Para tributar en Andorra de forma legal, los afectados deben demostrar que residen en el Principado la mayor parte del año (un mínimo de 183 días), pagar un 10% del IRPF y adquirir una vivienda o poseer un contrato de alquiler.

La residencia allí es uno de los datos más relevantes que controla la Agencia Tributaria. Si se adquiere una vivienda en Andorra, pero no se puede certificar que se vive en ella por lo menos 183 días, se podría estar cometiendo un delito controlado por los técnicos del ministerio español.