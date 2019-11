La acampada independentista en Barcelona no será desalojada: tiene el aval de la Junta Electoral

La Junta Electoral ha rechazado desalojar a los estudiantes independentistas que llevan seis días de acampada en plaza Universitat. Pese a ello, el organismo ha solicitado a los Mossos d'Esquadra que garanticen que los universitarios no alteren la jornada de votación el próximo domingo.

La resolución ha sido emitida tras una petición de Ciudadanos, que pedía echar a los jóvenes que protestan para garantizar el acceso al colegio electoral que se encuentra frente a la plaza.

En el acuerdo, la Junta Electoral considera que se dan las garantías para poder acceder al centro durante la jornada de votación, y pide que la zona esté libre de "símbolos políticos o reivindicaciones".

También ordena a las fuerzas de seguridad garantizar "que no se realizan actos de proselitismo electoral y que no se perturba su acceso al colegio" y que los acampados no interfieran en la votación.