Iván Redondo recibe en Moncloa al politólogo que lleva la cuenta de Twitter sobre su trabajo

Iván Redondo y el politólogo que creó una cuenta en Twitter para realizar una recopilación de su trabajo se han conocido. El encuentro tuvo lugar hace tan solo unos días, a raíz de una información publicada por este confidencial.

ECD dio a conocer el trabajo que estaba realizando el joven a través de la cuenta denominada “Iván Redondo Info” (@IvanRedondo__). Tal y como se explicó entonces, se trata de un perfil no oficial que nació por el interés sobre su figura y todo lo relacionado con la comunicación política. El propio autor reconoce que abrió esta cuenta “para ir citando y almacenando todo el contenido relacionado con Iván Redondo”.

Pues bien. Según ha contado ahora el autor de esta cuenta, el encuentro surgió tras la publicación de la noticia: “A los pocos días, el equipo de Iván Redondo se puso en contacto conmigo a través de las redes. Me propusieron tener un encuentro con él para poder conocerlo”.

No tengo más que palabras de agradecimiento para Iván Redondo por la experiencia de hoy. Jamás pensé cuando creé esta cuenta poder llegar a tener la posibilidad de hablar con él. Un gran profesional y mejor persona. pic.twitter.com/rUf70qmmgd — Iván Redondo Info (@IvanRedondo__) November 27, 2020

“Me quería conocer”

El equipo de Redondo le trasladó que quería conócelo: “Quedé con el equipo porque él me quería conocer”. Tras esta primera toma de contacto, admite que estaba nervioso pero cuando llegó el día del encuentro se sintió muy cómodo: “Desde el primer momento el equipo del gabinete me trató muy bien. Me hicieron sentir muy cómodo. Estaba nervioso y ellos me calmaron”.

La cita tuvo lugar en el despacho de Iván Redondo. Un espacio que ya conocía por haberlo visto en alguna imagen. “Me impactó el despacho. Tiene una estantería con todos sus trabajos”, asegura.

“Es una persona muy cercana. Esa fue mi sensación. Se interesó por mí, me preguntó por mi vida y me hizo sentir igual de cómodo que el resto de su equipo”, afirma el politólogo. Fue una “charla informal” y cercana: “Esperaba que todo fuese más institucional”.

Además, reconoce que en la charla le sorprendió “mucho como persona” y le hizo percibir la diferencia entre el ámbito personal y profesional: “Pude ver la diferencia entre la figura que hay creada en los medios a lo que él es en realidad. Una persona humilde, ya te digo, fue muy cercano”.

Hablaron de la cuenta y le dio varios consejos

Entre los temas que trataron en el encuentro, a parte de la actualidad, hablaron de la cuenta de Twitter que el politólogo ha creado. “Él entendió que se trata de un perfil que hace un seguimiento de todo su trabajo. No se ofendió”, señala.

Además, Iván Redondo le dio varios consejos sobre comunicación política: “Me dio muchos consejos que tendré en cuenta y me gustó su forma de explicármelo. Lo hizo empleando metáforas relacionadas con el deporte”, destaca.

En cuanto a futuros encuentros, el joven admite que no tiene el número personal del jefe de Gabinete del presidente. Por eso, si en algún momento quisiera volver a ponerse en contacto con él “tendría que hablar con su equipo. Ellos fueron los que me hablaron para concretar este encuentro”.