El juez Llarena se harta del Gobierno

El jueves, el Ministerio de Justicia informó de que condiciona su apoyo en la defensa del juez Llarena en la demanda civil que han interpuesto contra él Carles Puigdemont y los ex consellers huidos en Bégica y Escocia: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

La condición que ha puesto Justicia es que el magistrado belga no siga adelante con el procedimiento por “afirmaciones de Llarena de carácter privado”, esto es, la declaración que hizo a los medios en febrero negando que en la causa del procés haya presos políticos.

Para el equipo de Dolores Delgado, esta negación no tendría base jurídica para merecer el apoyo del Gobierno, pese a un informe de 42 páginas de la Abogacía del Estado que concluye lo contrario, según informó el viernes María Peral en El Español.

“Cabreo de Llarena con Delgado”

Según ha sabido Confidencial Digital de fuentes cercanas al magistrado, la nota de prensa del Ministerio de Justicia ha sido “la gota que colma el vaso” del ánimo de Llarena.

Estas mismas fuentes afirman a ECD que el juez está “muy cabreado” con la ministra de Justicia por la información oficial que ha emitido su gabinete en contra de los servicios jurídicos del Estado.

El magistrado considera que se trata de una “decisión política” que la ministra ha tomado para no irritar en exceso a los que se oponen al encarcelamiento de los ex consellers, entre los que se cuentan no sólo los propios independentistas, sino también formaciones como Podemos y juristas de prestigio y con altavoz mediático.

“El Gobierno le ha dejado solo”

Según afirman las mismas fuentes a este confidencial, el enfado de Llarena no sólo alcanza a Delgado, sino a todo el Gobierno, ya que opina que el Ejecutivo de Sánchez en bloque ha tomado la decisión de justificar no acudir en defensa del juez con el argumento arriba explicado.

El instructor de la causa contra el 1-O se siente “desprotegido” y piensa que el Gobierno “le ha dejado solo” ante la demanda de Puigdemont, demanda que podría terminar con la recusación del juez en la instrucción del procés e incluso con su inhabilitación.

Por el momento, Llarena ha obtenido el apoyo sin fisuras del CGPJ, que ha tildado la demanda de Puigdemont de “burda maniobra” para apartarle del procedimiento en el que están procesados. Sin embargo, el magistrado no considera suficiente este amparo del máximo organismo de los jueces.

Las fuentes consultadas consideran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido a los ministros la siguiente consigna: explicar que Moncloa no puede poner un abogado a Llarena e ignorar el informe de la Abogacía del Estado.