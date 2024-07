Junqueras comunica a Puigdemont que forzará elecciones si no hay amnistía

El expresidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el acto de ‘Ahora Repúblicas’, en el Círculo de Bellas Artes, a 29 de mayo de 2024, en Madrid.

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el ex líder de ERC, Oriol Junqueras, se han reunido en el marco de las negociaciones para la investidura a la presidencia de la Generalitat. El dirigente de Esquerra le ha trasladado que está dispuesto a provocar una repetición electoral, si no se aplica la amnistía en toda su extensión.

Junqueras ha recobrado así protagonismo, después de semanas situado a la sombra de Marta Rovira, que es quien negocia la investidura. Y con ello busca mantenerse en el candelero, en la línea de poder optar a la reelección como presidente de ERC en el congreso que la formación celebrará el próximo 30 de noviembre.

Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes conocedoras del encuentro, el acercamiento entre los dos líderes independentistas esconde una maniobra, con la amenaza de forzar una repetición electoral en Cataluña el 13 de octubre.

Se destaca que ha sido el primer encuentro privado que ambos dirigentes mantienen desde 2017. En 2021, el entonces presidente de ERC y el resto de indultados fueron recibidos por el ex presidente de la Generalitat tras lograr el indulto del Gobierno de Pedro Sánchez, pero Puigdemont y Junqueras no departieron a solas.

Junqueras, dispuesto ahora a repetir elecciones

Oriol Junqueras, que hasta ahora ha sido el más reacio a una aproximación con los de Puigdemont , ha comenzado a considerar seriamente esta vía. Marta Rovira, secretaria general de ERC, lleva meses trabajando en ese acercamiento al líder de Junts.

Conseguir el beneplácito del expresidente de Junts, que sigue teniendo gran influencia entre los cuadros y las bases, es crucial para que los militantes de ERC decidan, en su caso, no apoyar una hipotética investidura de Salvador Illa. Algo que debe decidirse antes del 26 de agosto, fecha en la que, si no hay candidatos, se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones automáticamente.

Forzar la amnistía a Puigdemont y Junqueras

En el entorno del exlíder de ERC admiten que el giro se ha producido después de que los magistrados que juzgaron el ‘procès’ hayan rechazado amnistiar la malversación a Puigdemont, al propio Junqueras y al resto de condenados por el referéndum del 1-O.

El juez instructor, Pablo Llarena, mantiene la orden de detención contra el líder de Junts. El expresident ha perdido su condición de eurodiputado desde el pasado lunes, por lo que ya no cuenta con inmunidad parlamentaria.

La Sala de lo Penal tomó esta decisión tras estudiar los informes de las acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox- y de las defensas sobre la aplicación de la amnistía a los hechos atribuidos a Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Que Sánchez se ‘mueva’ con los jueces

Según las fuentes consultadas, Junqueras esconde una estrategia para obligar a Pedro Sánchez a que se ‘mueva’ con los jueces para que apliquen la amnistía, bajo la amenaza de que, en caso contrario, Salvador Illa no se convertirá en presidente de la Generalitat. El ala más dura de ERC, liderada por Marta Rovira, ha lanzado ya un ultimátum al PSC para alcanzar un pacto antes de finales de este mes de julio.

Una vez que el Gobierno pactó con ERC y Junts la Ley de Amnistía, y la aprobó el Congreso, cómo interpretar y aplicar la norma ha quedado en manos de los jueces. La decisión del Tribunal Supremo, de no aplicarla al delito de malversación, que se imputa en la causa del ‘procès’ a Puigdemont y Junqueras, no ha gustado en el Gobierno.

Los ministros miden mucho las palabras. Muestran “respeto” por la decisión y evitan ir al choque, pero varios de ellos sugieren en privado a ECD que hay jueces que no están interpretando la norma como ellos esperaban. Es decir, sin decirlo se desliza que hay jueces que no la están aplicando. Por ejemplo, el Tribunal Supremo.

En La Moncloa evitan ser tan claros y directos como el PSOE, que ha acusado al Supremo de meterse en el terreno de la política al manifestar consideraciones “sorprendentes e innecesarias”. Pero no dejan de recordar que la amnistía fue aprobada por el Congreso, “con una mayoría clara”, que se trata de una ley “aprobada con una voluntad clara, y que ahora corresponde a los jueces aplicar”.

La amnistía ya beneficia a su rival Rovira

Por si fuera poco, en el círculo más íntimo de Junqueras no pasan por alto que su principal rival en la guerra interna por el liderazgo de ERC, Marta Rovira, es por el momento una de las beneficiadas de la ley de amnistía, después de que el juez Llarena haya retirado la orden nacional de detención por el ‘procès’.

El magistrado del Tribunal Supremo cree que el delito de desobediencia, por el que está procesada Rovira, se encuentra “en el ámbito de aplicación” de la amnistía, que entró en vigor el pasado 11 de junio.

No obstante, el magistrado también ha solicitado a las acusaciones y a las defensas que se pronuncien sobre “la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad” respecto a la previsión de la norma de “amnistiar la responsabilidad derivada del delito de desobediencia”, ante las dudas de si la ley tiene encaje en la Constitución.

A la espera de ver el recorrido de esta consulta, por el momento la decisión del juez ya permite a la secretaria general de ERC, que vive en Suiza desde que se fugó en 2018, volver a España sin temor a ser detenida, aunque todavía pesa sobre ella, en la Audiencia Nacional, una imputación por terrorismo, con motivo de los disturbios atribuidos a la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ en el otoño de 2019, en Barcelona.