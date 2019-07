Junqueras y el resto de presos del 1-0 están “de bajón”

Las cárceles catalanas han recibido de nuevo a los políticos catalanes procesados por el 1-O. Su regreso era una reivindicación de las defensas de Oriol Junqueras y el resto de los encausados. No obstante, la vuelta no ha servido para levantarles un ánimo que, según testigos presenciales, no está precisamente alto.

“Se les ha visto comedidos, y un poco de bajón”, cuentan esos testigos presenciales. Seis meses después de su marcha a Madrid para el juicio en el Tribunal Supremo, ahora parecen “afectados” por el horizonte judicial que se les viene encima.

Estos primeros días en las cárceles de Lledoners (a donde han regresado Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez), El Catllar (Carme Forcadell) y Figueres (Dolors Bassa), los procesados han mantenido un perfil bajo, sin exponerse al resto de reclusos, y con pocas ganas de hablar.

Polémica por el ingreso en Lledoners

Pese a intentar pasar desapercibidos, los encausados por el 1-O ya han protagonizado, en apenas dos semanas, alguna que otra polémica, que, además, ha provocado varias protestas entre el resto de la población penitenciaria en Cataluña.

Así, en Lledoners, ha sido muy comentada la “recepción oficial” que tuvieron Oriol Junqueras, los “Jordis”, y los ex consejeros procesados al llegar al centro penitenciario.

Un numeroso grupo de manifestantes acudió a las inmediaciones de la cárcel para recibirles, y ellos respondieron saludándoles desde las ventanillas de los coches. Esas imágenes, que fueron grabadas por los medios allí presentes y después se emitieron en televisión, provocaron una gran indignación en el resto de internos y en los funcionarios de la prisión.

El motivo es que, según explican las fuentes consultadas por Confidencial Digital, cualquier persona que va a ingresar en prisión debe ir esposado, mientras que los políticos presos “iban con las manos libres y encima pudieron bajar la ventanilla para saludar”. Ese trato de privilegio ha hecho que ninguno de ellos haya entrado con buen pie en Lledoners.

Duras críticas a la hermana de Bassa

El otro gran incidente, en las dos semanas que los procesados por el 1-O llevan en cárceles catalanas, se produjo en Puig de les Basses, en Figueres (Girona), donde se encuentra interna Dolors Bassa.

Según testigos presenciales contactados por este diario, la hermana de la ex consejera de Trabajo, Montserrat Bassa, protagonizó un fuerte altercado el sábado, cuando fue a visitar a Dolors: “Quiso tener un tratamiento especial y, como no lo obtuvo, protestó”.

Los funcionarios de prisiones explican a ECD que, antes de acceder a los locutorios para hablar con las presas, los visitantes tienen que esperar unos 45 minutos, entre otras cosas, para hacer un control de acceso adecuado.

Montserrat Bassa, sin embargo, no entendió esa medida de seguridad, y recriminó a los allí presentes que le obligaran a esperar más tiempo del que luego iba a poder hablar con su hermana: unos 30 minutos.

Junqueras no ha recuperado su “despacho”

Las visitas a los presos catalanes durante estas dos semanas han sido “más familiares que políticas”, aunque ayer ya se confirmó que Ada Colau había acudido a Lledoners para reunirse con Joaquim Forn, concejal electo en el Ayuntamiento de Barcelona.

Las fuentes añaden que Junqueras no ha vuelto a utilizar la sala de bis a bis de Lledoners como su despacho particular, tal y como ocurrió en la anterior etapa del ex vicepresidente en la cárcel catalana.

Ahora, afirman las fuentes consultadas, “parece que no quieren tensar más las cuerdas y que ese tipo de encuentros políticos se filtren. Están asustados por la posible sentencia del Supremo. Y eso se nota en su comportamiento”.