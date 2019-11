La Junta Electoral Central investiga a los creadores de la web que mueve la abstención de la izquierda

La campaña de publicidad para desmovilizar el bloque de izquierdas en Facebook bajo el lema “No contéis conmigo. Yo no voto”, está vinculada a Alex Sanmarti, uno de los asesores electorales del PP, y a un militante de nuevas generaciones de Murcia, Javier Ager Solano.

La campaña pedía la abstención de los votantes de PSOE y Unidas Podemos en las elecciones generales del 10 de noviembre. Sus promotores colgaron miles de carteles en barrios de Andalucía y Madrid tradicionalmente de izquierdas.

Por otro, se lanzó el mismo mensaje con anuncios pagados a través de varias páginas de Facebook que costaron al rededor de 10.000 euros.

Investigación de la Junta Electoral

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha denunciado este lunes ante la Junta Electoral Central esta campaña, presuntamente vinculada al PP. Errejón afirma que se ha suplantado su identidad para una campaña sucia. Una de las páginas que difundían este mensaje se llamaba “Yo con Íñigo”, como si la página la dirigiera alguien de la cúpula de Más País.

Además, añade que la campaña incumplen el artículo 50 y 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en la que se prohíbe la realización de campañas en prensa, Internet u otros medios digitales fuera del periodo de campaña electoral, que se inició el 1 de noviembre.

Más País solicita "el cese inmediato" de la campaña, así como que la Junta electoral "incoe el expediente sancionador correspondiente" y tome las medidas penales que considere.El PSOE también lo ha denunciado ante la JEC y ha solicitado que lo investigue también la Fiscalía.

Portavoces de la Junta Electoral Central confirman a Confidencial Digital que “se pedirá a los largo de esta semana alegaciones a los implicados”.

También admiten que se va a investigar a todas las partes, incluidos los creadores de la página web, y la sanción se decidirá en la reunión del miércoles, al igual que el posible cierre del site.

Un colaborador del PP

Dese el PP aseguran no tener nada que ver. Sin embargo, el consultor político que paga estos anuncios de Facebook es Josep Lanuza, un trabajador de Sanmartín, el asesor político que diseñó la campaña de Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del PP a la Junta de Andalucía y nuevo gurú de Pablo Casado desde septiembre.

No obstante, Lanuza asegura que se trata de una iniciativa personal porque confía en Errejón y admite que el pago de los anuncios ha salido de su bolsillo. La página impulsada por Lanuza es la de “Yo con Íñigo”, que aún sigue activa.

Además, hay páginas de Facebook que participaron en la misma campaña y que han sido cerradas desde que saltó el escándalo son entre otras 'Contrapoder', 'La Naranja', 'Con Rivera No', 'No volveré a comer pulpo, si España gana el Mundial!' o 'Yo no voto'.

Por otro lado, muchos de los perfiles que lanzaron estos anuncios engañosos y financiados por Javier Ager Solano, un militante de Nuevas Generaciones de Murcia que también se ha eliminado su cuenta personal de Twitter.

Con todos estos antecedentes, la Junta Electoral investigará si finalmente esta campaña se puede vincular al PP o solo se trata de una coincidencia. Aunque portavoces de la JEC no han dado nombres a ECD de quién será investigado, han admitido que se va a escuchar a todas las partes para tomar la decisión el miércoles.