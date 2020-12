La Junta Electoral propone que los votantes puedan negarse a recibir propaganda de los partidos en su móvil

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA) presentó, en representación de un ciudadano, una denuncia contra el envío de mensajes de voz o SMS con contenido electoral de los partidos políticos Más País y Partido Popular, ya que había declarado su oposición a este tipo de propaganda ante la Oficina del Censo Electoral (OCE). En respuesta, la Junta Electoral propone que los votantes puedan negarse a recibir propaganda electoral de los partidos en sus teléfonos móviles.

Por otra parte, no sanciona a ninguno de los partidos que difundieron estos mensajes, porque “el número de teléfono, ya sea fijo o móvil, no forma parte de los datos de inscripción de los electores en el Censo Electoral, por lo que no ha podido obtenerse dicha información a través de las copias que la OCE facilita a las formaciones políticas que participan en las elecciones”, según responde la Junta Electoral.

No han cometido ninguna ilegalidad

El artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sobre la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales, declara que “los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral”. Además, el envío de propaganda electoral está permitido.

Como explica la Junta Electoral, “en el supuesto ahora examinado no se está haciendo uso de datos calificados de personales, puesto que se trata de propaganda enviada utilizando datos telefónicos "anonimizados", esto es, absolutamente desvinculados de la identidad de una persona concreta”.

Este precepto está regulando el uso de datos personales de los votantes en las actividades electorales, permitiendo que estos puedan ejercitar el derecho de oposición a recibir mensajes propagandísticos por medios tecnológicos.

¿Un futuro cambio en la LOREG?

La Junta Electoral Central es consciente de que existen muchos electores que se oponen a recibir propaganda electoral en su móvil, en muchas ocasiones. También afirma que el futuro desarrollo de dicho artículo de la LOREG “deberían configurar una posibilidad real de no recibir mensajes de propaganda electoral en el teléfono”, incluso en aquellas ocasiones como el caso denunciado.

No es el único caso

La organización de consumidores está recibiendo numerosas consultas de usuarios que han recibido llamadas telefónicas, SMS y sobres en los buzones de sus domicilios con propaganda electoral pese a haber solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que no fuera utilizada su información censal para ello. La asociación ha reclamado cambios en la legislación para evitar que mucha gente que no quiere que la llamen o escriban con propaganda electoral, reciban SMS o correos electrónicos.