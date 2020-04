La justicia avala la prohibición de la protesta de La Falange contra el Gobierno por el coronavirus

No habrá manifestación de La Falange en Madrid este sábado 2 de mayo para protestar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en esta epidemia de coronavirus.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido desestimar el recurso presentado por este partido de extrema derecha contra la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir la marcha, precisamente alegando que se podrían multiplicar los contagios.

Tal y como adelantó ECD, FE-La Falange comenzó a convocar una marcha que iría del Monumento a los Caídos, en la Plaza de la Lealtad, hasta el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado. Al acto se adhirieron otros partidos afines de la coalición ADÑ (Alternativa Española, FE de las JONS y Democracia Nacional).

Estaba prevista para este sábado 2 de mayo, y así se lo comunicaron a la Delegación del Gobierno en Madrid. Incluso detallaron las medidas de prevención ante el coronavirus: su servicio de orden repartiría mascarillas, y los manifestantes guardarían entre ellos una distancia de seguridad de dos metros.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió prohibir la manifestación. Justificó que la epidemia de coronavirus obligaba a priorizar la salud pública sobre el derecho de reunión, y una marcha como esa podía ser foco de contagios.

FE-La Falange recurrió la prohibición. Presentó un recurso el martes 28 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fijó una vista para el día siguiente, el miércoles 29 de abril.

Finalmente este jueves 30 los tres jueces de la Sala Décima de lo Contencioso Administrativo han decidido desestimar el recurso contencioso administrativo de FE-La Falange, por lo que mantiene la prohibición decidida por la Delegación del Gobierno.

Fuentes presentes en la vista aseguran que el abogado del Estado, que representaba a la delegación, admitió que el estado de alarma no ha suspendido el derecho de reunión y manifestación, y que los convocantes tienen derecho a él. Pero la situación sanitaria sí habilita a las autoridades para impedir que se celebren actos de este tipo.

Además, dichas fuentes también aseguran que desde instancias superiores del Gobierno se había dado instrucción de abogar por la prohibición, para evitar que una autorización provocara una cascada de convocatorias que fuera difícil de manejar.

La Falange desconvoca la propuesta

Ante la desestimación del recurso en el Tribunal Superior de Justicia, La Falange ha decidido comunicar a sus seguidores que la convocatoria para protestar en Madrid contra el Gobierno por su gestión del coronavirus queda suspendida. No habrá, por tanto, concentración ante el Monumento a los Caídos, ni tampoco marcha hasta el Ministerio de Sanidad.

El partido falangista también asegura que se desvincula “de cualquier otra convocatoria que se realice en esa fecha, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad en la misma. Nosotros no vamos a hacer seguidismo de actos “anónimos”, a los que no se les pone nombre ni apellidos”.