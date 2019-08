Justicia coloca a becarios para tramitar recursos de nacionalidad

Becarios recién salidos de la Facultad de Derecho para resolver recursos de reposición sobre expedientes de concesión de la nacionalidad española. Esa es la situación que se vivió durante el mes de julio en el Ministerio de Justicia ante el atasco de estos trámites.

Así lo aseguran a Confidencial Digital fuentes conocedoras de primera mano de esa situación. Es habitual que Justicia incorpore a recién licenciados para realizar prácticas de formación en distintos departamentos. Sin embargo, lo que no es habitual es que asuman ciertas responsabilidades.

Eso es justo lo que denuncian a ECD las fuentes consultadas: “Recién acabada la carrera, han estado decidiendo unos becarios si se concede la nacionalidad a alguien, con sólo un día de formación”.

Un día de formación

Desde el Ministerio de Justicia explican que se trata de un programa de formación periódico que se ha llevado a cabo en el que ocho becarios de la Universidad Carlos III han estado en la Dirección General de los Registros “auxiliando a los funcionarios en la preparación de los recursos de reposición”.

Destacan que el objetivo es que los becarios aprendan y que puedan ayudar a los funcionarios titulares. “Ellos no tenían que firmar absolutamente nada”, precisan desde el ministerio que dirige Dolores Delgado.

Desde Justicia señalan que son los funcionarios los que hacían el trabajo y que los becarios solamente estaban “de auxilio”.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por ECD revelan con estupor que, durante el mes de julio, para solucionar el retraso monumental que se había producido en la gestión de los recursos de reposición a los extranjeros a los que se les deniega la nacionalidad española, estos becarios comenzaron a resolver solos parte de dichos recursos.

Previamente esos recién licenciados en Derecho recibieron un curso de formación, pero que se limitó a un solo día en el que les pasaron un papel y varias presentaciones en Powerpoint.

Un Power Point con pautas

Confidencial Digital ha podido acceder a la documentación que se les aportaba: un Power Point de 18 diapositivas donde se les daban pautas para “resolver recursos de reposición interpuestos contra la denegación de la nacionalidad española” y documentos Word con ejemplos de anteriores casos que se han estimado o desestimado.

Dentro del Power Point se explican los motivos por los que un recurso debe ser denegado o admitido: por falta de documentación aportada, por no estar legalizada o admitida la documentación necesaria, por no cumplir el requisito de buena conducta cívica, por no cumplir el requisito de residencia, etc.

Incluso se les aportó un documento en el que estaba escrito de forma literal cómo debían terminar la estimación o desestimación del recurso.

Por encima, la Audiencia Nacional

Pese a su falta de experiencia y de conocimientos necesarios, las resoluciones elaboradas por estos becarios iban a la mesa del director general, para ser firmados. Si tenían dudas, podían preguntas al jefe de área y a los secretarios técnicos, pero aún así la situación causó sorpresa interna: “Por encima de la resolución que tomaran los becarios ya sólo estaba la Audiencia Nacional, si el solicitante de nacionalidad recurría de nuevo”, explican las fuentes consultadas.

Además, estos becarios también tuvieron que oficiar con policías o recurrentes en distintos trámites burocráticos.

Plan de choque de Dolores Delgado

Justicia ha explicado que en el Ministerio se está llevando a cabo un “plan de choque”, al que tildan de “muy potente”, que comenzó la ministra Delgado para solucionar el problema que acarrea la institución de congestión de expedientes que están por solucionar.

La institución ha asegurado a ECD que en este Plan de Choque no están participando becarios, son funcionarios de la dirección general de los registros y funcionarios de otras áreas del ministerio.

La plantilla del ministerio está implicada en este plan con el objetivo de descongestionar estos expedientes que estaban atascados. Señalan desde Justicia que el plan “está dando buenos resultados”. Después del verano esperan tener informes de cómo ha funcionado.

Sin embargo, desde el ministerio no consideran que esta congestión que se ha dado con los expedientes esté causada por falta de funcionarios, por lo que, cuando se pregunta sobre si estos becarios se cogen por carencia de personal responden con una negativa.