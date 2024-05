Lambán no pagará la multa del PSOE si la recurre: es inconstitucional

La portavoz del PSOE, Esther Peña, hace una declaración desde la sede del partido en la calle Ferraz tras las elecciones catalanas.

El Partido Socialista ha sancionado al senador Javier Lambán, expresidente de Aragón, por ausentarse intencionadamente en la votación de la ley de amnistía el pasado 14 de mayo: "Incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo", afirmó Lambán tras el pleno. La multa que le impone Ferraz alcanza los 600 euros; el coste habitual de saltarse la ‘disciplina de voto’, un concepto que utilizan los partidos para obligar a todos sus diputados y senadores a votar lo que mande el partido. Pero desde Ferraz admiten que si el expresidente maño recurre la multa ante los tribunales, ganará la batalla y no tendrá que pagarla, según confirman fuentes del partido a Confidencial Digital.

La propia Constitución contradice la ‘disciplina de voto’ a la que aluden todos los partidos. Ninguna formación del arco parlamentario deja sin sanción a quienes desobedecen las directrices de sufragio de la dirección del Grupo y siempre señalan a los diputados y senadores el sentido del voto: “Sí”, “no”, o “abstención”, pero se trata de una práctica desdice lo dictado en la carta Magna.

Voto libre y en conciencia

En algunas excepciones, los partidos se han planteado o han permitido el “voto en conciencia”, esto es, la libertad de voto. Solo se ha empleado en votaciones en cuestiones de especial discrepancia interna. El Partido Popular, por ejemplo, ha preferido optar por esta vía en el caso del aborto en vez de fijar una posición que se trasladase de forma vertical a todo el partido ante la dificultad de asumir o no las normas impulsadas en 2010 y 2023 por los Gobiernos socialistas —el último en coalición con Unidas Podemos—.

En 2017, los populares reformaron sus estatutos en un Congreso Nacional para permitir libertad de voto a sus diputados y senadores y, en general, cargos públicos en “casos excepcionales” para casos donde el partido no quiera imponer una ética. Aunque será el Comité Ejecutivo Nacional quien valore en qué casos se puede aplicar.

Siete firmantes del PP exigieron introducir esta enmienda: "El Partido Popular respeta y ampara el voto en conciencia ejercido por sus militantes en los órganos representativos de los que formen parte en aquellas cuestiones que afectan a sus convicciones más profundas"; y alegaron que se trataba de un derecho y una práctica extendida a otros países europeos como Francia o Reino Unido.

Sin embargo, en España no opera a pesar de que la Constitución lo ampara.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa en la sede nacional del PSOE en Ferraz.

“Si recurre, la gana”

En Ferraz rechazan que hayan abierto expediente a Lambán. Unos términos empleados por el secretario de organización, Santos Cerdán, pero que no son correctas, según explican fuentes socialistas a ECD. Solo han impuesto la multa por no cumplir la disciplina de voto y negarse a dar el “sí” a la ley de amnistía que suprime todas las causas judiciales derivadas del procès separatista desde finales de 2011.

Otros casos sin recurso

El caso del expresidente de Aragón no es el único. En diciembre de 2022, la exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, rechazó votar a favor de la conocida como ‘ley trans’ que permite la autodeterminación de género en menores a partir de los 16 años. Calvo se abstuvo las dos veces que se sometió a votación la norma y pagó 600 euros de multa por cada una de ellas. “Asumo las consecuencias”, aseveró a la salida del Hemiciclo.

Sin embargo, aunque estas sanciones son comunes en los partidos cuando un parlamentario no sigue las instrucciones de voto que ordena su partido, no es habitual que recurran ante la Justicia una multa que no deberían pagar. En la propia dirección socialista aseguran que, con total probabilidad, si Lambán apelase los 600 euros de sanción, la justicia anularía la multa.