Los lectores de ECD consideran que el Gobierno se equivoca con su política migratoria

Por segunda vez en poco más de dos meses, Pedro Sánchez ha acogido a inmigrantes rescatados por ONG cuando viajaban por el Mediterráneo en busca de las costas europeas. A mediados de junio, España invitó al barco Aquarius, con 600 africanos a bordo, a atracar en el puerto de Valencia, mientras que en agosto se ha comprometido a dar asistencia a 60 subsaharianos, cuyos acompañantes se han distribuido por Francia y otros países de la UE.

El Gobierno ha calificado las dos operaciones de éxito humanitario y diplomático del Ejecutivo socialista, algo que no comparten los partidos de la oposición, pero tampoco algunas comunidades autónomas muy castigadas por la llegada de inmigrantes sin papeles, como Andalucía.

91% de los encuestados, en contra

Tampoco están de acuerdo con la política migratoria del Ejecutivo socialista los lectores de Confidencial Digital. En una encuesta publicada el 12 de agosto y en la que se pudo votar durante los tres días posteriores, se planteó a nuestros usuarios la siguiente cuestión: "¿hace bien España en recibir inmigrantes sin papeles?"

Pues bien. Al cierre de la encuesta, que tuvo lugar el pasado 15 de agosto, el 91% de los que participaron opinaban de manera negativa, ya que se decantaron por la respuesta: "no, es un problema de toda la UE y España no tiene por qué asumir su coste en solitario".

Por contra, tan sólo el 6% de los participantes apoyaron al Gobierno socialista: "Sí, el Gobierno tiene la obligación de atender situaciones de emergencia humanitaria", era la respuesta.

En el primer caso, votaron 4.009 lectores de un total de 4.359 participantes, mientras que la opción de apoyo al Ejecutivo sólo fue votada por 262 lectores. Otros 57 eligieron la tercera opción: "No lo sé, no tengo claro qué debería hacer el Gobierno". Por último, 31 personas pincharon la cuarta opción: "me da igual".