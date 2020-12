Leire Pajín presidirá el cuarto organismo internacional desde que abandonó la política

Una asesoría en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un segundo cargo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otro en el Instituto de Salud Global, organismo con sede en Barcelona y con proyectos en varias nacionalidades. Son algunos de los trabajos que Leire Pajín, ex ministra de Sanidad en la Ejecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero, sumó a su cartera profesional tras su paso por la administración pública española.

La política donostiarra podrá presumir ahora de un nuevo cargo internacional: será la presidenta de la fundación EU-LAC durante los próximos cuatro años. Se trata de un organismo público creado entre la Unión Europea, Reino Unido y los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que engloba a 33 países del continente americano. La fundación aboga por promocionar la cooperación internacional entre todos sus Estados miembros.

EU-LAC elige a sus presidentes a través de su Consejo Directivo, integrado por un representante de cada uno de los 62 miembros, respectivamente. El Consejo turna las legislaturas cuatrienales entre un país europeo o latinoamericano, a propuesta de los estados. El cargo asignado por el Ministerio de Asuntos Exteriores lo ocupa actualmente Rafael Reig Sánchez-Tembleque, consejero diplomático a cargo de las relaciones con América Latina en la Embajada de España ante la Unión Europea.

Fuentes del ministerio dirigido por Arancha González Laya defienden la candidatura de Pajín. "Nos parecía que era una buena opción al tener experiencia en Sanidad, dado el contexto actual de pandemia, así como por su experiencia con Latinoamérica". Desde Exteriores no especifican en qué momento concreto de la legislatura se decidió la candidatura de la ex-ministra y puntualizan que se trata de un cargo ad-honorem: no cobrará retribución alguna durante su presidencia.

Pajín pasó dos años como asesora en diversos organismos de las Naciones Unidas entre 2012 y 2013. Su primer cargo en la Organización Panamericana de la Salud transcurrió en el cuartel general de la ONU localizado en el centro de Manhattan, Nueva York, pese a que las oficinas centrales se encontraban en Washington D.C. Su paso por la OPS fue controvertido: el ex-presidente Zapatero había otorgado una subvención a este organismo y a la Agencia Española de Cooperación Internacional de hasta 6 millones de euros en el año 2006. Pajín coincidió en esta etapa con su ex compañera de filas, Bibiana Aído. La ex ministra de Igualdad fichó por la ONU un año antes, en 2011, como asesora de la entonces directora ejecutiva de ONU Mujeres y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Pese a militar en el PSOE desde los 15 años al seguir la tradición de su núcleo familiar, Pajín se alejó de la vida política tras la victoria del ex presidente Mariano Rajoy en 2011. Sus apariciones públicas fueron escasas y se limitaron a momentos puntuales, como los homenajes anuales de la antigua cúpula socialista a su compañera Carme Chacón, fallecida en 2017. Su nombramiento como presidenta de la fundación EU-LAC coincide con una tímida vuelta al foco mediático: desde septiembre colabora como analista política en La Hora de la 1, el nuevo magazine matinal de TVE. Allí comparte tertulia con otros ex ministros como José Bono o Cristóbal Montoro.

Leire Pajín lleva seis años como directora de Desarrollo Global en el Instituto de Salud Global, y preside la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no especifican si Pajín compatibilizará los tres cargos durante los próximos cuatro años, aunque afirman que al tratarse de una presidencia honorífica y sin remuneración es compatible con otras actividades profesionales. ECD se ha puesto en contacto con la ex-ministra para preguntarle por esta cuestión y aún no ha recibido respuesta.

La amenaza de la marcha de Bolsonaro

EU-LAC comenzó sus actividades hace exactamente nueve años, en noviembre de 2011. Se diferencia así de otros organismos centroamericanos o sudamericanos que persiguen una mera alianza comercial -Mercosur- o una mayor integración -Prosur- que imite el modelo de la Unión Europea. Este organismo consiguió el estatus de organización internacional en 2019, al alcanzar la aprobación de la mayoría de sus Estados miembros tras dos años de negociaciones. La fundación, con sede en Hamburgo (Alemania), afirma en su web financiarse a través de las contribuciones voluntarias de los países participantes.

Pocos meses después del acuerdo alcanzado, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, anunció la retirada de este estado como participante de la CELAC en detrimento de otros foros latinoamericanos. El abandono de Brasil de la CELAC, organización matriz, no ha supuesto su suspensión como miembro de la EU-LAC hasta la fecha. Uno de los retos de Pajín durante los próximos cuatro años de legislatura será conseguir mantener a la mayor economía de América Latina en su nueva fundación.