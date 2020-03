Llamadas urgentes a médicos recién graduados: tres meses de contrato y alojamiento pagado

El Ministerio de Sanidad ha iniciado ya los contactos para que jóvenes recién graduados en medicina comiencen a trabajar, ayudando a combatir la crisis del Covid-19. Las llamadas se están sucediendo cada día para informar de las condiciones del trabajo, aunque sin muchos detalles, y conocer así la disponibilidad de los sanitarios para acudir a Madrid de urgencia.

“Me llamaron, me contaron un poco las condiciones y me dijeron que si estaba dispuesta”, explica una joven que se examinó del MIR el pasado febrero, “yo les dije que en principio sí, pero que quería más información y me dijeron que me llamarían más adelante para concretarme”.

Lo que está haciendo el Ministerio es una ronda de contactos. Según ha podido saber Confidencial Digital, se ha seleccionado el listado de jóvenes que el año pasado se quedaron a las puertas de una plaza en algún hospital de España y se les está llamando poco a poco para ver la disponibilidad y reelaborar una base de datos con todos los contactos a los que poder ir llamando en función de cómo avance la pandemia.

Por el momento, el Ministerio ha anunciado que serán 11.000 profesionales médicos y de enfermería que realizaron pruebas de selectividad especializada los que se incorporarán a la red sanitaria en las próximas semanas.

Tres meses de contrato y alojamiento pagado

De los pocos detalles que la Administración está dando a los jóvenes es que se trata de un contrato de tres meses, prorrogable a seis y que su trabajo consistirá en estar en los hoteles medicalizados que se han creado en la capital.

A los que son de fuera de la Comunidad de Madrid, se les pagará alojamiento y se les dará manutención mientras el contrato esté vigente.

Sin embargo, todavía no conocen detalles concretos de fechas de incorporación ni salario que van a percibir. Este digital ha preguntado por estos datos al Ministerio de Sanidad y no ha obtenido respuesta.

Las dudas de los jóvenes

Los estudiantes que acaban de terminar el MIR están preocupados por qué va a ocurrir con su plaza. De no haber estallado esta crisis, a los que aprobaron el examen el pasado febrero les tocaría elegir plaza en hospitales y centros de España a lo largo del mes de mayo.

Ahora todo se ha paralizado y ellos no saben cómo se va a gestionar y desde la cartera que gestiona Salvador Illa tampoco se lo aclaran. “En teoría no afecta a nuestra elección de la plaza, es decir, que si en estos meses de contrato elegimos la plaza de MIR se ‘anularía’ este contrato, pero tengo muchas dudas”, explica otra de las jóvenes a las que han llamado estos días.

Hoteles medicalizados

Por el momento solo se han puesto en marcha dos hoteles medicalizados en Madrid y esa ha sido la prioridad: dotarlos de personal. El Ayre Gran Hotel Colón y el Hotel Marriot Auditorium, situado en las proximidades del aeropuerto de Barajas han abierto sus puertas para pacientes leves de coronavirus.

Algunos jóvenes muestran dudas de cómo poder llevar a cabo la labor “yo llevo dos años sin pisar un hospital”, explica una alumna que se ha presentado dos años al MIR y a la que han contactado. Sanidad ha reiterado de que allí estarán los enfermos leves, pero ellos tienen dudas “habrá gente sin orden de UCI ni de reanimación, simplemente se llevarán para sedarlos y ponerles cuidados paliativos”.