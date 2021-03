Madrid tendrá que suprimir el puente de mayo para declarar festivo el día de las elecciones

Que el próximo 4 de mayo sea festivo en la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos no tengan problema para votar en las elecciones o quedarse al cuidado de sus hijos en una jornada declarada no lectiva dependerá del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque el Ejecutivo central ha anunciado que no va a hacerlo festivo.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó este martes que, de la misma manera que Díaz Ayuso decidió convocar elecciones, debe ser ella la que decida asignar uno de los días festivos de tipo autonómico, para establecer si el 4 de mayo se trabaja o no.

“La Comunidad de Madrid tiene competencias si entiende que puede hacerlo”, afirmó Montero sobre una cuestión, la de hacer festivo el 4 de mayo, que no se trató en el seno del Consejo de Ministros. “No parece lógico que sea el Gobierno de España el que tenga que tomar la decisión”, añadió.

El vídeo del día Las pernoctaciones hoteleras profundizan su caída hasta el 86,5%

La idea la había suscitado el portavoz en el Congreso de Más País, Íñigo Errejón, que este martes reclamó al Gobierno que declare el 4 de mayo día festivo en la Comunidad de Madrid para asegurar la participación en estos comicios en plena pandemia.

María Jesús Montero descartó que el Gobierno central vaya a tomar una decisión que convertiría el puente por el Día de la Comunidad, el 2 de mayo, en un verdadero ‘acueducto’.

El 1 de mayo, sábado, es festivo por el Día Internacional del Trabajo y la jornada siguiente, el 2 de mayo, lo es en la Comunidad por la festividad autonómica. Como es domingo, el festivo se traslada al lunes, 3 de mayo, al que se sumaría el martes, 4 de mayo, si finalmente se decide que la jornada electoral sea festiva.

Suprimir el puente de mayo

Hay que recordar que el calendario laboral de la Comunidad de Madrid para este año cuenta con 12 días festivos, a los que hay que añadir otros dos más, de carácter local, que fijan los respectivos ayuntamientos de la región.

Según el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, se distinguen dentro del conjunto de fiestas nacionales tres tipos de festivos.

Por una parte, las fiestas no sustituibles, aquellas otras que las comunidades autónomas pueden sustituir por fiestas propias, y un tercer supuesto en el que las autonomías también puedan cambiar por fiestas propias las fiestas nacionales cuya celebración haya de trasladarse a lunes por coincidir en domingo.

Así, el calendario de 2021 contempla el traslado de la festividad del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, del domingo al lunes 3 de mayo. Es la única jornada que el Ejecutivo de Díaz Ayuso podría sustituir para declarar festivo el 4 de mayo, aunque eso supone suprimir el puente de mayo

Hay que recordar que la segunda fiesta autonómica del calendario laboral de 2021 ya se celebró el pasado 19 de marzo, día de San José, por lo que la Comunidad de Madrid no dispone ahora de mayor margen de maniobra con los festivos de carácter autonómico.